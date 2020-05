En el amor no siempre le ha ido bien. Sin embargo, eso no detiene la intención del intérprete urbano Joy Almanyk en cantarle a este sentimiento y compartir vivencias con las que otros puedan identificarse.

“Tuve muchas bajas en lo que es el amor. No he tenido mucha suerte como tal. He pasado por cosas buenas, y otras no tan buenas en las relaciones”, confesó el artista natural de Ponce. “Pero no pierdo la esperanza. Tengo fe en que pronto va a llegar una mujer buena y voy a ser feliz algún día”, añadió quien también se describe como un gran romántico, y quien promueve el sencillo Callao.

“Por eso es que hago lo que hago. Me gusta cantarlo, porque al igual que yo, hay personas que también se identifican con esas letras y pasan por lo mismo que yo”, señaló convencido, y estableció otro motivo para la temática de sus composiciones.

“También lo hago como un desahogo ya que a veces no tenemos con quién hablar lo que nos está pasando. Gracias a Dios que tengo ese talento de cantar, de poder llegar a las personas con mi música para que ellos también se puedan identificar”.

Como lo establece el título, su sencillo en promoción plantea la dinámica de un amor oculto. “Se trata de personas que tienen su noviecita, su aventura callada, y para esas personas que les gusta mantener en secreto las cosas que tienen, que no les gusta decir nada a nadie”, dijo sobre el tema, cuyo vídeo musical cuenta con la locutora Jacky Fontánez.

“Me gustó lo que hizo, tremenda modelo”, comentó al elogiar su actuación. “En verdad, estoy muy agradecido con Jacky. Tuve la oportunidad de hablar con ella en persona y la verdad es que es tremenda persona y le agradezco mucho por participar en lo que es Callao. El tema ha tenido una gran aceptación, gracias a Dios tiene más de dos millones (de reproducciones) en YouTube. Muy agradecido”, destacó con entusiasmo Joy Almanyk Rodríguez Maldonado, quien cuenta con el apoyo del reguetonero Cosculluela, a quien admira.

“Me da buenos consejos. Hemos tenido una relación bastante bonita. Él es amigable y tremendo ser humano, aparte de que es uno de mis artistas favoritos”, afirmó sobre el veterano intérprete urbano, quien entre sus recomendaciones le ha dicho “que sea quien yo sea, nunca debo dejar de ser humilde y valorar a mi familia, mis amistades”.

Esto cobra gran valor cuando mira atrás, aquellos años en que descubrió que la música era en lo que quería desarrollarse a nivel profesional.

“He pasado por situaciones que, gracias a la música, he podido levantarme poco a poco y luchar. Si no fuera por ella, no hubiera salido de depresiones y de malos tratos. Gracias a eso me he sabido levantar”, confesó el exponente urbano, quien compone desde sus 12 años, y que inició su carrera a nivel profesional en 2016.

“Yo quiero ser un gran artista, no quiero ser para un ratito nada más. Vengo a quedarme. Ese es mi objetivo”, resaltó la voz de Todo se acabó, que cuenta con la colaboración de su colega del género, Darkiel.