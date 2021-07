El cantautor urbano The Saint se abre paso con fuerza en la industria musical gracias a su talento, que se evidencia en el sencillo “Estamo’ Ready”, que grabó junto al reconocido rapero dominicano Musicólogo The Libro.

El artista cubano, que estará en Puerto Rico a partir del 26 de julio, llegó a colaborar con Musicólogo a través de su equipo de trabajo. The Saint tuvo la idea central del tema en promoción, contando con las recomendaciones de su famoso colega y productor DJ Conds y DJ Bandolero.

Ambas figuras realizaron un vídeo de la canción en República Dominicana, bajo la dirección y producción de Kelvin (Crea Fama), ya disponible en YouTube.

PUBLICIDAD

Manuel Hernández Vizcaíno -nombre de pila del intérprete- se interesó por la música a los 12 años, al ser fanático de la agrupación Los Desiguales. Precisamente, con un integrante de ese concepto que todos llaman El Tiger, grabó años después Sudando, logrando 250 mil views.

The Saint, quien escogió su nombre artístico por su influencia afrocubana y parecerle distinto, compone sus canciones inspirado en vivencias propias o de amigos.

“Me considero un artista urbano, aunque he cultivado la música romántica… La música es como la sangre que corre por mis venas. Me da energías, me llena de vida y permite llevar alegría al público, que es una gran responsabilidad”, manifestó por escrito The Saint, quien ha hecho conciertos en su país.

En su trayectoria sobresale que en 2015 The Saint se trasladó a Miami, Florida, pero luego retornó a su tierra, donde grabó las primeras tres canciones para evolucionar más a nivel profesional, e inició la agrupación Yori & Saint. En ocasiones, The Saint trabaja a distancia con Yori, quien sigue en Cuba y él en Miami. Cabe señalar que, aunque van por caminos diferentes, ellos se respaldan en sus aspiraciones.

Ya fuera del dúo -y bajo la empresa Fresh Music desde 2020- The Saint ha lanzado los temas Se me durmió en tu boca, y Estamo’ ready (We ready), que presenta con Musicólogo The Libro. Fue The Saint quien le solicitó a la compañía - representada por Isarys Almenares- grabar con el famoso rapero dominicano.

La música de The Saint se encuentra en todas las plataformas digitales.

De no haber sido cantante, The Saint estuviera en los estadios como pelotero, otra de sus pasiones, porque estudió cultura física en Cuba. No llegó a ejercer su carrera.