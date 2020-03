19 artistas del teatro musical en Puerto Rico unieron sus voces para cantar una sola canción, por Puerto Rico y para el mundo en medio de la emergencia por el coronavirus.

En el vídeo, compartido a través de los redes sociales por el actor y director Ángel Fabián Rivera, el grupo interpretó el tema “Why We Tell The Story”, del compositor estadounidense Stephen Flaherty y que forma parte del musical “Once on this Island”.