La cantante colombiana Karol G se presentó este domingo 17 de abril en Coachella 2022, siendo la cara urbana y latina en el festival. Horas antes, la intérprete se mostró emocionada y lo dejó ver ante sus seguidores en redes sociales a través de varias fotografías.

La adrenalina de la artista paisa por estar presente en esta nueva edición fue evidente, puesto que Coachella es uno de los festivales de música más importantes del mundo, donde convergen también el arte y la moda. El reto no era menor: su espectáculo era en el escenario principal.

Una de las invitadas fue Becky G, con quien interpretó por primera vez en vivo la canción “Mami”. ( Suministrada )

“Esta es mi primera vez en este escenario. Arriba las ‘bichotas”, exclamó en su presentación del domingo de 45 minutos. “Los sueños se cumplen y estoy compartiendo con ustedes”, dijo en otro momento. Una de las invitadas fue Becky G, con quien interpretó por primera vez en vivo la canción “Mami”. Minutos antes, en el escenario estuvo con Tiësto para cantar “Don’t be shy”.

Con Tiësto. ( Suministrada )

“Estos son los colores de mi bandera. Soy de Colombia y me siento orgullosa de representarlos a ellos y a toda la comunidad latina”, dijo antes de cantar la icónica canción “Como la flor” de Selena, mientras hacía un recorrido por las canciones más importantes de la música latina en las últimas décadas. “María” de Ricky Martin, “La macarena” de Los del Río, “La vida es un carnaval”de Celia Cruz, “Gasolina” de Daddy Yankee, “Hips don’t lie” de Shakira, “Despacito” de Luis Fonsi, “Mi gente” de J Balvin, entre las cantadas por Karol G. Cerró su presentación con “Tusa”, uno de sus mayores éxitos en su carrera musical y con la que logró ser reconocida en Estados Unidos y Europa.

Karol G lució los colores de la bandera colombiana. ( felipeOrvi )

Una de las curiosidades que se vieron durante el show es que varios de los asistentes llegaron con pelucas de color aguamarina, un estilo que ella ha manejado en los últimos meses. La colombiana les había dicho a sus seguidores que la acompañaran con ese ‘look’. Las redes sociales se inundaron con fotos sobre el hecho y la etiqueta #Bichotella fue tendencia en Twitter.

Fanáticos lucieron pelucas azules. ( Suministrada )

El festival regresó después de dos años de cancelación por el covid-19 y este año se desarrolla durante dos fines de semana, el primero desde el 15 al 17 y el segundo del 22 al 24 de abril.

Uno de los shows más importantes del viernes fue el de Harry Styles, quien se presentó por primera vez en Coachella con un show de 18 canciones y tuvo una invitada sorpresa, la cantante canadiense Shania Twain, con quien interpretó “Man! I Feel Like a Woman!” y “You’re Still the One”. El de Billie Eilish, el sábado, fue catalogado como impresionante y majestuoso para muchos.