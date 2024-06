Con un nuevo sentido de seguridad, Astro Andy está puesto para impactar audiencias de distintas edades y difundir su mensaje de amor y unión a través de la música urbana con su próximo álbum “Eterno retorno”.

El cantante y compositor boricua comienza una etapa nueva de su carrera musical que comenzó a finales de 2020, en plena pandemia del COVID-19, con el lanzamiento de su más reciente sencillo “Tamo en alta” con su colega riopedrense Ochaan, que forma parte del proyecto que está preparando para lanzar a finales de este verano.

“Considero que todo vuelve, todo regresa, y eso es lo que estamos trayendo con el concepto audiovisual del proyecto. Estamos volviendo a lo que son mis primeros elementos del astronauta, del espacio, de la galaxia, que todo eso acompañó mi vuelta musical”, expresó el intérprete en entrevista telefónica con Primera Hora, en la que contó el impacto que tuvo el ser telonero de Anuel en su pasada gira “Las leyendas nunca mueren”, la pausa repentina que tomó para redefinir su camino como reguetonero, así como su cambio de nombre artístico de Andrey Philip al que posee actualmente.

El intérprete indicó que “Astro Andy” siempre estuvo presente en sus comienzos, dado que siempre tenía ese elemento del astronauta en su identidad musical. No obstante, este sustantivo propio parecía más bien un pseudónimo, pues antes había una separación entre esa identidad y su persona en tarima.

No obstante, no fue hasta este tour con la voz de “Tacos Gucci” y “Amanece” que llegó a diversas ciudades de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, lo que provocó sumergirse a experiencias que modificaron sus perspectivas a nivel personal y musical.

“Esto era algo que venía sintiendo, que era tiempo de un cambio, era tiempo de un ‘refresh’, en diferentes escenarios. Había consultado con mis ‘brothers’ el cambio de nombre a ‘Astro Andy’ y me dieron el visto bueno. Dos semanas después, sin yo tan siquiera consultar este cambio con mi manejador, que estaba trabajando con Daddy Yankee, él me envió un mensaje comentándome que ya que estábamos pasando por la reestructuración, qué tal si si cambiamos mi nombre de artista y yo lo sentí como una señal del destino”, expresó Andrés Felipe Vázquez, nombre de pila del novel exponente urbano.

El cagüeño manifestó que la modificación llega en un momento en que ahora se muestra más cómodo en llevar su nueva visión a sus producciones y las tarimas. Además, aseguró que bajo su nueva disquera, Only Palos Ma, que la dirige junto a su manejador, William “Willie” Cortes, puede ejercer su arte independientemente y llevar su mensaje de unión sin ataduras.

“Con mucho respeto a los otros colegas y su arte, yo soy una persona bien sentimental, bien emocional, más que llevar una propuesta diferente o querer diferenciarme del resto, quiero ser yo, quiero transmitir mi esencia sin que alguien me diga: ‘no, esta es la línea, o esto es lo que está ‘trending’, por aquí es donde tienes que ir’... Más que nada, yo hago esto porque me gusta expresarme, desahogarme, y manifestar lo que siento a través de distintas formas”, aseguró el reguetonero.

Entre sus más recientes trabajos se encuentra su nuevo sencillo, tema con el que lleva el sandungueo bajo un ángulo más vulnerable, sin dejar atrás el pegajoso ritmo distintivo del género musical.

“Le diría a los chamacos que están en busca de entrar a la escena musical que se atrevan a luchar por sus sueños. Yo tenía mucho miedo del qué dirán y eso no te lleva a nada más que limitarte, frustrarte y deprimirte. Así que quiero que la gente se inspire en mí, que persigan ese sueño, a que den la milla extra por ellos mismos, a que sigan su instinto”, expresó.