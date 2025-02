“Mío, mío, mío y de nadie más”.

Con ese estribillo se expresó la vocalista Awilda Pedroza en referencia a su esposo Javish Victoria antes de interpretar sus canciones durante el concierto de enamorados la noche del domingo en el restaurante La Bohemia, en la Placita Roosevelt, en Hato Rey.

El espectáculo comenzó con la animación musical del maestro del piano, Junito Laredo, quien cantó románticos temas. A Laredi le siguió Javishs. El integrante del Conjunto Quisqueya impregnó de alegría el lugar con su ritmo tropical.

“Me siento emocionado y feliz de tener una mujer maravillosa cantando conmigo. Es un honor para mí presentarla, nadie lo puede hacer mejor que yo: Ante ustedes, la más querida de Puerto Rico, la única, Awilda La Mimosa”, expresó en su alocución un enamorado Javish Victoria.

De inmediato apareció la veterana artista, ataviada en un elegante conjunto de chaqueta y pantalón color rojo, en sintonía a la celebración de la semana del amor y la amistad.

“Si nos dejan”, de José Alfredo Jiménez; “Caminemos” de Los Panchos; “Toda una vida”, Osvaldo Farrés; y “Yo te amo”, éxito en voz de Sandro de América, fueron parte del repertorio que interpretó la carismática vocalista, acompañada de una banda de músicos integrada, además de Laredo, el director musical, por Tito Michell en la batería y Carlos Peña en el saxofón.

“Con mucho amor y cariño les canto a todos los enamorados en esta celebración. Nos sentimos honrados y responsables de presentarles buena música en este local que con tanto cariño mi esposo y su socio Jaime Luciano administran para el disfrute del público que nos visita”, expresó Awilda.

“Ya son tres años y medio de este sueño hecho realidad, un lugar acogedor y con buena música para el disfrute de toda la familia, donde nuestros artistas del patio pueden expresar su arte”, añadió La Mimosa.

Segundos después, con la mirada puesta en los ojos de su media naranja, le dedicó e interpretó el tema “Cóncavo y convexo”, éxito del cantante y compositor brasileño Roberto Carlo.

“Mío, mío, mío. Eso lo he escrito en roca para que todos lo sepan y sea para toda la vida. Es mi ángel, mi guarda... Más de 40 años, así me gusta que me cuide las espaldas y el pecho”, sostuvo entre sonrisas Awilda La Mimosa, antes de interpretar el tema “Propiedad privada”, de su más reciente producción discográfica.

Continuó con “Un poco más”, de Álvaro Carillo; “Amor, amor”, de Lolita; “Pecado mortal”, de José Feliciano; “Mi juramento”, de Benito de Jesús; y “Te quiero, te quiero” de Nino Bravo, entre otras.

Para complacer al eufórico público que siempre solicita su tema estandarte, Awilda interpretó “La gata bajo la lluvia”, con el cual cerró su espectáculo, recibiendo una ovación de una audiencia que vitoreaba y solicitaba más canciones.