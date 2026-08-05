La cantautora dominicana Awilda Quezada, conocida artísticamente como la “Tremenda del Merengue”, busca hacer honor a su apodo con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Verano en candela”, con el cual quiere llevar alegría y ritmo al público puertorriqueño.

“Me siento sumamente agradecida y emocionada. ‘Verano en candela’ es un tema que nace de mi propia autoría, así que verlo llegar al público es una satisfacción muy especial, sobre todo por el respaldo que he recibido de los fanáticos merengueros. Ha sido hermoso desde el primer día”, dijo Quezada a Primera Hora.

La artista visitará la Isla como parte de una gira promocional.

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“Estaré en Puerto Rico del 26 al 31 de agosto, cerrando con broche de oro el Cierre de Verano de Patillas el viernes 28 desde las 8:00 p.m.

“Es un público que quiero mucho y no podía faltar en esta etapa de promoción del sencillo”, sostuvo antes de ofrecer detalles de su disco.

La Tremenda del Merengue reveló qué la motivó a componer su primer sencillo: “ ‘Verano en candela’ es un merengue explosivo, lleno de energía, sabor caribeño y buena vibra; es una canción para bailar, disfrutar y vivir el verano al máximo. Para escribír el tema me inspire viendo a unos niños jugando con agua. Pensé, ‘wao, este verano está caliente, debo componer una canción que reseñe cómo es el verano en algunos países latinos’. (Lo hice) sin miedo, porque estaba invirtiendo en mi Carrera, sin ayuda monetaria. Me dije: no tengas miedo, para llegar debes invertir en ti, porque es tu proyecto, sigue adelante”.

Quezada, quien lleva más de 15 años en la música, comenzó cantando en los eventos de su escuela primaria. Ya de adulta canto “en casinos y resorts de mi país, donde comencé a foguearme como artista hasta convertir esto en mi carrera de vida”.

“El merengue es parte de mi identidad, de mis raíces dominicanas. Siempre sentí que era el género donde podía expresar mi esencia con más autenticidad. La reacción del público ha sido increíble, me llena de energía sentir ese cariño y ese apoyo en cada presentación. Estoy muy feliz de pisar suelo puertorriqueño, porque han abrazado mi proyecto y mi música con mucho amor. Después de este ‘tour’ espero seguir asistiendo y compartiendo con este público tan especial”, abundó.

El sencillo “Verano en candela” está disponible en las redes bajo el link: Awilda Quezada Music y en las plataformas digitales como Awilda Quezada La Tremenda.