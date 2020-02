Bad Bunny se convertirá en el primer trapero puertorriqueño en presentarse en el medio tiempo del Super Bowl cuando mañana, domingo, suba al escenario del Hard Rock Stadium, de Miami, junto a Jennifer López y Shakira.

En el espectáculo, que pretende rendir un homenaje a la cultura latina, también estarán el reguetonero J Balvin y la hija de JLo, Emme, según fuentes de Page Six.

La revista Billboard, también confirmó la presencia de Benito Antonio Martínez Ocasio.

Esta semana, Shakira confirmó en conferencia de prensa que realizarán un tributo al fallecido baloncelista Kobe Bryant. Aún no está claro si será con la canción que acaba de estrenar el Conejo Malo dedicada a la exestrella de la NBA.

PUBLICIDAD

De acuerdo al portal especializado en farándula, la artista colombiana abrirá el medio tiempo con canciones como "Hips Don’t Lie" y "Whenever, Wherever".

Posteriormente, se unirá Bad Bunny en el escenario para cantar "I Like It Like That".

Luego, subirá López con un repertorio que incluiría "Waiting For Tonight", "Love Don't Cost A Thing" y "Mi Gente", con J Balvin.

Seguido, la Diva del Brox se unirá con Emme.

Al final, Shakira y JLo cantarían “Waka Waka” y “Let’s Get Loud”.