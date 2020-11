Apartado del escenario, de la multitud de admiradores, es simplemente Benito.

La experiencia de hablar con el intérprete urbano Bad Bunny siempre repite la presencia de una personalidad relajada, con hablar pausado, mirada tímida y una sonrisa a flor de labios. Eso no ha cambiado con el paso de los años, como tampoco la espontaneidad ocurrente característica de su picardía.

Salta del entusiasmo al hablar de sus creaciones musicales. Reacciona con frustración sobre diversas problemáticas que aquejan a su país, con reflexiones que comparte a sabiendas de que será criticado por unos, y elogiado por otros. Pero nada intimida su determinación de ser genuino y expresar lo que siente.

PUBLICIDAD

La estrella puertorriqueña festeja sus logros, pero no son los galardones los que inflan su orgullo, sino el resultado de sus creaciones musicales y la anhelada aceptación del público.

Precisamente, el proyecto más reciente es el lanzamiento hoy de su álbum El último tour del mundo, lo que lo llena de júbilo, expresión que se dibuja en su rostro al comenzar a entrar en detalles con Primera Hora mediante videollamada.

Para este álbum, ¿volviste a hacer lo que te dio la gana?

“Básicamente… (ríe). Sí, la otra vez hice lo que me dio la gana. En este álbum es bien diferente a Yo hago lo que me da la gana (YHLQMDLG), que tenía más reguetón y esencia del perreo, de Puerto Rico. En este disco me puse a experimentar más con otros géneros y cosas diferentes llevándolo más para el estilo con el ritmo del trap y todo eso. Pero las temáticas son bien diferentes también. Hay más desamor también que en YHLQMDLG, y sentimiento”.

¿Lo trabajaste durante este tiempo de pandemia?

“Lo hice durante toda la cuarentena. La musa se nota que es distinta porque no hay mucho tema así de pariseo. Cuando yo hice YHLQMDLG yo pensaba que íbamos a estar perreando todo el año, y mira, nos encerraron. Este disco es más ya estando encerrados, ya la gente no se puede quejar de que ‘mira, Bad Bunny, deja de estar sacando perreo si no podemos ir a perrear’”.

¿Con qué ritmos experimentas?

“Tiene más fusiones de trap con rock. También tiene una canción que es así como un rock medio eighties (de los ochenta). Tiene diferentes cosas. Sí hay un reguetón, pero es un disco más para disfrutárselo, para escucharlo con tus amigos, una copa de vino. Es un disco más en bajita, como digo yo”.

PUBLICIDAD

Háblame del sencillo que promueves con su lanzamiento.

“El primer sencillo antes del disco fue Dákiti, con Jhay Cortez. Ahora en el lanzamiento del álbum el sencillo es Yo visto así. Es un trap con rock, y es la historia de mi vida entera, desde que era un chamaquito hasta que me hice famoso, que la gente siempre ha criticado mi manera de vestir y la manera en que yo voy a los premios, y la manera en que yo me trepo a la tarima. Y es como que ‘Yo visto así, así voy a vestir... váyase al… (ríe)”.

La nueva producción cuenta con 16 temas.

El video musical se filmó en el desierto en California y en Los Angeles Memorial Coliseum, e incluye la participación de numerosos artistas que celebran el mensaje de empoderamiento de la canción, entre ellos Ricky Martin, Sech, Sofía Vergara, Karol G y Francisco Lindor.

El álbum de 16 temas, que publica luego del disco Las que no iban a salir (mayo), cuenta con la producción musical de Tainy, Chris Jeday, Gaby Music y Mag, entre otros. Presenta fusiones con géneros del pop, alternativo y punk, e incluye colaboraciones con la cantante española Rosalía (La noche de anoche) y la cantautora estadounidense Abra (Sorry papi), además del éxito mundial Dákiti junto al cantante puertorriqueño Jhay Cortez.

A su sólida trayectoria, que incluye millones de reproducciones de sus éxitos a nivel internacional, y galardones entre los que figuran Latin Grammy y American Music Awards, se añaden las dos nominaciones para la próxima entrega de los premios Grammy en las categorías de mejor álbum latino pop o urbano por YHLQMDLG, y mejor interpretación pop – dúo o grupo por su colaboración junto a Dua Lipa y J Balvin para Un día (One Day).

PUBLICIDAD

De la fama, el artista natural de Vega Baja aprecia las virtudes, ciertamente, pero es aquello de lo que lo priva lo que Benito Antonio Martínez Ocasio no le fascina de la experiencia.

¿Qué echas de menos de cuando no eras famoso?

“Muchas cosas tan simples como ir al cine cuando yo quisiera, en bajita, ir al mall. A mí me gustaba ir al mall aunque no fuera a comprar (ríe). Poder compartir con mis amistades, estar en la playa, ríos, cosas así. Todavía de vez en cuando lo hago, pero son casi misiones. Entonces son las cosas así que más extraño. Soy un chamaquito que mi vida cotidiana es bien normal. Yo no era de ir a parties ni nada. Quizás ir a una barrita en la playa, algunas cervezas con los amigos. Las fiestas familiares son algo que extraño mucho, que todo el año es viajando y trabajando, y mi familia siempre ha sido bien unida. Las fiestas, eso era algo que me disfrutaba mucho, mi abuelo, mi abuela, mis tíos, esas cosas también se extrañan mucho”.

La timidez aflora al hablar de su relación con la empresaria Gabriela Berlingeri, responsable de la línea de joyería DiciembreVentinueve (D29).

¿Qué te conquistó de Gabriela?

“Muchacha… no te puedo decir qué me conquistó... aquí por video…(ríe). Gabriela es un amor y es muy buena. Me llevo mucho con ella. Yo te digo que de verdad… a mí no me gusta hablar de mis parejas o del amor… Ella es una persona que conecta mucho conmigo, que nos llevamos muy bien, y eso es lo importante. Eso de que es mi pareja como si fuera mía, yo no soy así. Nosotros simplemente estamos viviendo juntos, así, compartiendo de las cosas lindas de la vida y llevándonos bien”.

PUBLICIDAD

Tu agenda suele ser bien ocupada. ¿Cómo encuentras el balance entre el tiempo para tu relación, y para tu carrera profesional?

“Estamos en ‘el 2023’. Uno se llama por Facetime. Incluso ahora, cuando salí positivo al COVID-19, obviamente tuvimos que separarnos de cuarto y todo eso. Comoquiera es lo mismo. Se mantiene uno hablando por Facetime y cosas así. Pero pasamos mucho tiempo juntos”.

El intérprete urbano tendrá un papel en Narcos: México como “Arturo Kitty Páez”, un joven de alta sociedad que cae en un cartel. También realizará un personaje en el filme American Sole, que incluye al famoso comediante Kevin Hart.

¿Actuar se perfila entre tus intereses a nivel profesional, o solo son apariciones esporádicas cuando surja la oportunidad?

“Siempre me ha gustado y siempre he querido dedicar tiempo, pero obviamente, la agenda musical está sumamente cargada. Ahora con todo esto de la pandemia, y que no hay shows, me he dado la oportunidad. Pero me gustaría seguir aprendiendo y adquiriendo conocimiento y experiencia porque me gusta mucho. Este papel de Narcos me lo he disfrutado mucho. He aprendido también. Entonces le cogí el gusto”.

¿Cuál es el mayor reto que has encontrado en la actuación?

“En mi caso, que no me considero un actor profesional y que no tengo experiencia, simplemente estoy empezando, estoy aprendiendo, creo que el peso grande está siempre en no dañar quizás el trabajo de los otros actores y actrices que digan ‘este cabrón, quédate cantando, chico, y no vengas a joder pa’ acá el set de nosotros’ (ríe)”.

PUBLICIDAD

Has mostrado ser inclusivo en diversos aspectos, independientemente de la orientación sexual, edad, género. En el video Yo perreo sola te vestiste de mujer. ¿Qué te mueve a romper esquemas?

“Yo lo hago con la intención más humana. Lo hago porque soy una persona que creo en el amor. Soy una persona que quiero a todo el mundo, ama a todo del mundo. No tengo odio para nadie. No tengo rencor para nadie. Yo quisiera que así mismo se sientan las personas que me escuchan, que todas las personas sepan abrazar a todas las personas. Esa es la única intención. Yo quiero que todo el mundo entre a mi fiesta. Yo quiero que todo el mundo se sienta bien, se sienta parte de ella”.

¿Cómo te sentiste en el proceso de tomar la decisión de cancelar el concierto que celebrarías en mayo en el Estadio Hiram Bithorn, teniendo en cuenta lo ilusionado que estabas?

“Yo creo que yo siempre los supe. Dije ‘yo no me voy a ilusionar más’, cuando cambiaron la fecha para octubre. Dije ‘en verdad lo mejor es cancelarlo de una porque en octubre no creo que eso esté ready’. Me dio mucho sentimiento cuando fui a grabar ahí la presentación de los Latin Grammy (con el tema Si veo a tu mamá, con la banda Las Atípicas). Cuando iba entrando dije ‘wow, esto iba a ser grande’. Pero hay que ser paciente, y si las cosas fueron así, a lo mejor el próximo concierto va a ser mucho más grande”.

PUBLICIDAD

¿Qué problemas actuales de Puerto Rico te inquietan?

“Me preocupa mucho todavía las situaciones de las elecciones, que todavía es la hora que sigan apareciendo votos por ahí. Está cabrón que no hay ni un resultado claro. No ha sido un proceso transparente. No ha sido un proceso que uno diga ‘wow, la democracia’. Se ve como que medio turbulento (…) También, la ola de asesinatos de mujeres, que siguen y no vemos ningún tipo de movimiento ni acción del gobierno. A veces le escriben a uno como que ‘mira…’, y está cabrón porque hay gente que quiere que los artistas hagan el trabajo del gobierno. Y yo como quien dice, trato de aportar lo más que pueda, pero hay cosas que ya después no están en mis manos. Esta cabrón que hay mucha gente en Puerto Rico que lo da todo y entrega su vida, su alma, su cuerpo, su mente en hacer un cambio y aportar a una situación, y es triste ver cómo a veces la gente que se supone que sean los que trabajen por el País y cobran por eso, no haga un carajo”.

¿Cómo celebrarás la Navidad?

“Yo espero que de aquí a un par de días estas pruebas (del COVID-19) den negativo para irme a beber (ríe). Me gustaría pasarlas con mi familia. Las navidades siempre son más bonitas cuando se pasan en familia. Me encantaría estar con mis padres, con mis hermanos. Vamos a ver si se puede. Si no, yo la paso tranquilito debajo del árbol, yo solito”.