El trapero Bad Bunny criticó esta noche el programa de La Comay luego que en el programa de chismes el titiritero Antulio “Kobbo” Santarrosa sexualizara el pasado viernes el cuerpo de la hija de la aspirante a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro.

“El programa La Comay le ha hecho daño a mucha gente, familias, sectores, pero jugar con la seguridad y salud mental de una niña!! Por querer hacerle daño a una mujer!! Solo por un agenda política dañina!! No pasó la raya, si no que creó una nueva y la volvió a pasar!”, escribió en su cuenta oficial en Twitter.

Además, el artista le realizó una advertencia a Spanish Broadcasting System (SBS), que tiene a su cargo Mega TV, canal por el que se transmite el programa.

"Si no hacen algo al respecto con el programa ‘La Comay’ y permitan este tipo de ataques y comportamiento en tv nacional, no cuenten con mi música para ninguna de sus emisoras de radio ni conmigo para cualquier evento o alianza!!! Mas na”.

Asimismo, el exponente urbano destacó que él no trajo de vuelta el programa de chismes. Benito Antonio Martínez, nombre de pila del artista, utilizó el personaje de La Comay en 2018 para promocionar su concierto en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Primero quiero dejar claro!! Yo no traje La Comay de vuelta!! Yo no produzco su programa!! Yo pagué para utilizar la muñeca sin años de uso para un anuncio de 60 segundos!! Sin saber ni imaginar que estaba por regresar!! A mí no me asocien con la basura que diga en su programa!!”, aclaró.

Varios cibernautas han denunciado el acto realizado por La Comay en el programa y han publicado en las redes sociales las quejas que han realizado en la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en inglés).

En 2013, Santarrosa salió de Wapa luego de una controversia pública por expresiones de tono homofóbico. Regresó a la televisión local el 28 de enero de 2019 a través de la Mega TV.