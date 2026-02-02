Los Ángeles. Hay mucho que admirar en la 68.ª edición anual de los Premios Grammy. El tercer premio, entregado el domingo por la noche, fue para Bad Bunny por su álbum “Debí Tirar Más Fotos”, que marcó un antes y un después en la historia, en la categoría de álbum de música urbana.

“Antes de agradecer a Dios, voy a decir ‘ICE out’” (“Afuera ICE”), dijo, comenzando su discurso en inglés entre grandes aplausos. “No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos americanos”.

Bad Bunny’s full speech at the #Grammys



“Before I say thanks to god, I’m going to say, ICE out. We’re not savages, we’re not animals, we are humans and we are Americans.”



pic.twitter.com/hDhPqjfv87 — FADE (@FadeAwayMedia) February 2, 2026

Antes de eso, Olivia Dean se llevó a casa el trofeo a mejor artista nuevo.

“Nunca imaginé que estaría aquí arriba”, dijo al recibir su primer Grammy mientras se secaba las lágrimas. “Estoy aquí como nieta de un inmigrante. No estaría aquí... Soy producto de la valentía y creo que esas personas merecen ser celebradas”. Eso fue después de que los ocho nominados a mejor artista nuevo participaran en un popurrí en la gala de premios que abarcó múltiples escenarios, los pasillos traseros del estadio e incluso el muelle de carga del recinto. Fue una interesante e impresionante mezcla de diferentes estilos, desde el soul británico de Lola Young y Olivia Dean hasta el hipnótico pop de Addison Rae y Katseye. Las Marías abrieron el evento con su indie rock de ensueño; sombr y Alex Warren ofrecieron sus éxitos radiales: “12 to 12” y “Ordinary”, respectivamente. Leon Thomas recordó al público por qué es el único nominado también a álbum del año con su R&B completamente desarrollado.

Los éxitos llegaron rápido y furiosos en la primera hora del espectáculo. Rosé y Bruno Mars abrieron los Grammy con una versión eléctrica de su éxito pop multicultural, “APT”; la cantante de Blackpink canalizó a una Gwen Stefani pop-punk con su corbata y su cabello rubio platino. Sabrina Carpenter con su despedida de “Manchild”. Justin Bieber bajó el ritmo con “Yukon”, de su disco de regreso, “Swag”.

Luego, el presentador Trevor Noah abrió con un discurso celebrando la increíble variedad de talentos nominados este año, a la vez que se burlaba de ellos; en un momento dado, bromeó diciendo que Jelly Roll y Teddy Swims deberían poder desbloquear sus teléfonos, dados sus tatuajes faciales similares.

Noah presenta los Premios Grammy por sexta y última vez en vivo desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

El primer premio de la gala televisada fue para Kendrick Lamar al mejor álbum de rap, presentado por Queen Latifah y Doechii. ¿Podría ser otra cosa que no fuera “GNX”, el álbum que creó cultura?

“Es un honor estar aquí”, dijo en su discurso de aceptación. “El hip-hop siempre estará aquí... Vamos a tener la cultura con nosotros”. La victoria significa que Lamar rompió el récord de Jay-Z y se convirtió en el rapero con más premios Grammy en su carrera. Jay-Z tiene 25; tras ganar el premio al mejor álbum de rap, Lamar acumula 26.

Abundantes ganadores primerizos

Durante la ceremonia de estreno, celebrada en el cercano Peacock Theater de Los Ángeles, antes del espectáculo principal, el Dalai Lama ganó su primer Grammy por grabación de audiolibro, narración y narrativa, superando al juez de la Corte Suprema Ketanji Brown Jackson. Leyeron bien.

“Golden”, de “KPop Demon Hunters”, ganó el premio a la mejor canción escrita para medios visuales en la ceremonia de estreno, lo que marca la primera vez que un artista de K-pop gana un Grammy. Los compositores pronunciaron su discurso de aceptación tanto en inglés como en coreano, lo que resalta el atractivo bilingüe de la canción.