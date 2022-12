El artista de música urbana Bad Bunny sigue acaparando títulos. Ahora la plataforma Apple Music lo declara “Artista del Año”, siendo el primer latino que logra este reconocimiento. Igualmente el disco se convierte en el más grande de todos los tiempos, según descrito por esa compañía en un comunicado de prensa citado por la edición digital de NBC News.

Benito Antonio Martínez Ocasio ha acumulado, además, otros logros en Apple Music con su canción “Moscow Mule” que ahora tiene el récord de la canción latina más popular de todos los tiempos según las transmisiones del primer día a nivel mundial.

“Estamos encantados de celebrar los logros de Bad Bunny, cuya influencia en todos los rincones de la cultura no se puede ignorar en 2022″, dijo en el comunicado de prensa Oliver Schusser, vicepresidente de Apple Music y Beats de Apple. “Ver a Bad Bunny ascender de un artista de Apple Music Up Next en 2018 a nuestro Artista del Año este año ha sido nada menos que extraordinario”, dijo Schusser. “Lo felicitamos por su año récord y por continuar llevando la música latina a una audiencia global masiva”.

“Cuando comencé, no tenía una base de fans global. Estoy agradecido por todo lo que he logrado y todo lo que he experimentado. El movimiento de la música latina ha crecido mucho” - Bad Bunny, en entrevista con Apple Music

El intérprete de trap y reguetón, asimismo, ha ingresado 22 canciones en el Daily Top 100: Global, alcanzando un nuevo récord para la mayor cantidad de entradas simultáneas de un solo artista latino, agregó Apple Music.