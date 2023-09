( The Associated Press )

Cuando más tranquilo y hasta distanciado pareciera estar Bad Bunny, aparece en la portada de la popular revista Vanity Fair en un editorial de moda que puntualiza su bien lograda estrategia de sorprende.

La voz del exitoso álbum “Un verano sin ti” es protagonista de la edición de octubre de la publicación, una aparición que incluye una amplia sesión de fotos y entrevista, con un estilo tan elegante como excéntrico, tan extrema como él. En esta ocasión quiso acentuar su puertorriqueñidad llevando una pava jíbara de T Playa como accesorio junto con un traje de Hermès, camisa de Tom Ford y botas de Alessandroo Vasini.

Bad Bunny, de 29 años, habló mucho y a la misma vez dejó muchos temas abiertos. No confirmó que esté próximo a presenatar un nuevo álbum en la temporada de otoño. El Día de Acción de Gracias suena como una fecha posible.

“¿Quién te dijo eso?”, le respondió a la reportera Michelle Ruiz cuando le cuestionó sobre el rumorado disco. “Estoy jugando y divirtiéndome, dejándome llevar. Me inspiro mucho en la música de los años 70″-en todos los géneros, tanto en español como en inglés-, ”pero no estoy seguro de si esto va a moldear mi música, en general o solo una canción”, continuó sobre las influencias que recibe en su constante ir y venir entre Puerto Rico y Los Ángeles.

Desde algún punto en la zona de Miramar, Benito Antonio Martínez Ocasio, igualmente, se resistió a admitir o negar una relación con la famosa modelo Kendall Jenner.

“Realmente no me interesa aclarar nada porque no tengo ninguna obligación de aclararle nada a nadie”, puntualizó. “Yo lo tengo claro y mi amigo Jomar -señala a Dávila al otro lado de la mesa– lo tiene claro y mi madre lo tiene claro. Son los únicos a los que tengo que aclararles algo. En cuanto a Juliana Domínguez de Mississippi” (nombre al azar), “no tengo nada que deba aclararle. Nunca. Acerca de todo”, sostuvo.

Vistiendo de Valentino, Gucci, Louis Vuitton, Prada y Dior Men, entre otros exquisitas marcas de diseñador, el trapero habló además sobre Puerto Rico, su mirada hacia el cine y su transformación al convertirse en un icono de la música latina.

“Hay días en los que me siento fuerte y poderoso”, pero de vez en cuando, comentó, “me siento vulnerable. Hay días en los que siento que no puedo manejar mi propia vida, ¿sabes a qué me refiero?”, preguntó tratando de entenderse a sí mismo.