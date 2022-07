Bad Bunny se lleva todos los galardones esta semana en el ranking de lo más escuchado en Spotify Argentina.

“Ojitos lindos”, tema que grabó con Bomba Estéreo, quedó en el primer puesto con 2.4 millones de reproducciones.

Por otra parte, el líder del chart global es Harry Styles, por cuanto su tema “As It Was” superó los 48 millones de escuchas y su video, en YouTube, cuenta con más de 205 millones de vistas desde su estreno, el 31 de marzo.

Bad Bunny escaló al cuarto, quinto y sexto puesto en el global de esta última semana y en el chart argentino tiene el podio, con “Ojitos lindos”. También accedió a ese “top ten” con otras tres canciones, “Me porto bonito”, en colaboración con Chencho Corleone, “Tití me preguntó”, “Efecto” y “Moscow Mule”.

Con apenas 28 años, Bad Bunny sabe mantenerse en lo alto del negocio de la música con sus canciones. Por su lado, Li Saumet, la cantante de Bomba Estéreo, contó cómo nació la canción, durante una charla con Cromos.

“Se dio muy mágicamente, yo escribí la canción, Tainy me mandó el track [la música], cuando junté lo que había escrito, que ni siquiera sabía que iba a ser esa canción con lo que él me había mandado, funcionó perfecto. Súper linda la manera en que Benito respetó la colaboración. La canción empieza con la voz mía y termina con la voz mía, creo que eso es un punto muy bonito. Quedó linda. Es una canción de amor, me siento muy contenta, él quedó muy contento, todos quedamos muy contentos”, aseguró acerca de este tema que esta semana fue el más escuchado por los usuarios de la plataforma en la Argentina.

Casi dos meses atrás, el 6 de mayo, Bad Bunny se había convertido en el artista más escuchado de todos los tiempos a nivel mundial en un día, con 183 millones de reproducciones. Fue cuando entrenó su más reciente álbum, que plateó, a la vieja usanza, de dos caras. Un lado A y un lado B con un total de 23 temas. Con ese hito desbancó a Drake que tenía el récord, con 176.8 millones de reproducciones. Hasta ese momento, el álbum Un Verano Sin Ti, quinto álbum de estudio del este artista boricua, era el más escuchado en Spotify en 2022.

Así quedaron los números en algunos países de América Latina y en España esta semana.

Argentina

“Ojitos lindos’' – Bad Bunny con Bomba Estéreo “La triple T” – Tini “Te felicito” – Shakira, Rauw Alejandro “Ojalá” – María Becerra “Me porto bonito” – Bad Bunny, Chencho Corleone “Tití me preguntó” – Bad Bunny “Moscow Mule” – Bad Bunny “Antes de perderte” – Duki “Efecto” – Bad Bunny “Nos comemos” – Tiago PZK con Ozuna

Chile

“Ultra solo (remix)’’ – Polimá Westcoast, Pailita, Feid, Paloma Mami, De La Ghetto “Me porto bonito’' – Bad Bunny, Chencho Corleone “Efecto” – Bad Bunny “Ojitos lindos” – Bad Bunny con Bomba Estéreo “Moscow Mule” – Bad Bunny “Ultra solo” – Polimá Westcoast, Pailita “Me arrepentí” – AK4:20 con Pailita y Cris Mj “Tití me preguntó” – Bad Bunny “Cochinae” – Julianno Sosa, King Savagge “Paz mental” – Cris Mj

Colombia

“Me porto bonito” – Bad Bunny, Chencho Corleone “Ojitos lindos” – Bad Bunny con Bomba Estéreo “Tití me preguntó” – Bad Bunny “Efecto” – Bad Bunny “Moscow Mule” – Bad Bunny “Provenza” – Karol G “Ferxxo 100″ – Feid “Party” – Bad Bunny con Rauw Alejandro ``Tarot’' – Bad Bunny con Jhay Cortez “Mojando asientos” – Maluma con Feid

México

“Me porto bonito” – Bad Bunny, Chencho Corleone “Tití me preguntó” – Bad Bunny “Ojitos lindos” – Bad Bunny con Bomba Estéreo “Efecto” – Bad Bunny “Party” – Bad Bunny con Rauw Alejandro “Provenza” - Karol G “Moscow Mule” – Bad Bunny “Te felicito” – Shakira, Rauw Alejandro “Tarot” - Bad Bunny con Jhay Cortez “As It Was” – Harry Styles

España