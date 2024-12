Bad Bunny sorprendió una vez más a su fanaticada al revelar esta mañana que hoy mismo estrenaría una canción.

La estrella del género urbano dio a conocer ese detalle en un mensaje de voz que envió a sus más de 12 millones de seguidores en su canal de WhatsApp.

“¡Buenos días, gente! Y me acabo de levantar ahora mismo y me acordé que hoy sale la cancioncita esa que yo subí el ‘preview’ los otros días, so... se me olvidó decirles, pero eso sale hoy”, sostuvo el artista, refiriéndose a su más reciente publicación de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió la foto de un árbol navideño con una pista musical de fondo.

El número musical, cuyo nombre es “El clúb”, fue publicado junto a un videoclip a las 8:00 p.m. (hora de Puerto Rico).

MIRA EL VÍDEO:

Ayer, el intérprete de “La Velita” prometió que estará lanzando producciones nuevas para el 2025 en su mensaje de “Spotify Wrapped”, que le salió a los usuarios de la aplicación que reprodujeron más su trabajo.

“La realidad es que este año yo no saqué música, así que, para mí, significa mucho estar aquí. Gracias por escucharme siempre, gracias por escucharme durante todo el año, y te prometo que voy a tratar de darte más música para el año que viene, pero no le digas a nadie, esto es entre nosotros, ¿okay? ¡Gracias! ¡Feliz año nuevo!”, expresó el boricua.