¡Qué vacilón!

La superestrella boricua Bad Bunny puso a James Corden a cantar en español en el segmento “Carpool Karaoke” del programa “The Late Late Show” anoche.

Allí, antes de cantar, Bad Bunny le explicó a Corden el origen de su pseudónimo artístico.

“El primer concepto del artista que quería ser era este tipo de artista que no revelan su identidad, quería usar una máscara de conejo. Nunca quise ser tan famoso, así que luego simplemente seguí el ‘flow’”, contó.

El primer tema que interpretaron juntos fue “Dakiti”, un tema original de Bad Bunny con Jhay Cortez.

Luego cantaron “I Like It Like That”, tema que grabó el boricua junto a la rapera dominicana Cardi B y el colombiano J Balvin.

PUBLICIDAD

La canción “Tití Me Preguntó”, de su más reciente producción musical, fue el siguiente tema que cantaron.

Corden puso a Bad Bunny a dibujar y, además, hablaron de la lucha libre. “En mis canciones tengo muchas referencias de lucha libre. En la WWE se percataron y quisieron hacer algo conmigo. Me ofrecieron ser ‘referee’, pero yo les dije ‘quiero pelear’”.

La participación de Benito Martínez Ocasio en el programa culminó con un segmento en el que el artista urbano le enseñaba a Corden algunas movidas de lucha libre con la ayuda del famoso luchador de la WWE Rey Mysterio.