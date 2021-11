( The Associated Press )

Nervioso y sonrojado, el cantautor urbano Bad Bunny recogió este jueves el premio de Mejor álbum de música urbana por “El Último Tour del Mundo” en la vigésimosegunda edición de los Latin Grammy.

El artista puertorriqueño llegó tras bastidores corriendo para obtener su segundo gramófono dorado en el evento que se celebró en vivo desde el MGM Grand Arena en Las Vegas.

“A veces no sé si es mejor ganar o perder porque treparse aquí me pone horrible, me pone nervioso. Nunca sé qué decir”, expresó el “Conejo Malo” luego que el público general le diera una ovación por su victoria.

¡Felicidades! @Sanbenito Mejor Álbum de Música Urbana 🎶👏👏👏 #LatinGRAMMY pic.twitter.com/z5sfxuZjYf — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 19, 2021

“Gracias, qué más puedo decir, que gracias a la gente que escucha mi música, a la gente que me apoya, que me quiere. Gracias a la Academia por reconocer lo que hago sin esperar nada a cambio. Lo hago porque lo amo. Se lo dedico a todas las personas que trabajan junto conmigo para que yo logre estas cosas, a los que trabajaron conmigo en este álbum, los productores, los que tuvieron paciencia conmigo. Los amo, gracias”, agregó.

Igualmente, Benito Martínez Ocasio, nombre de pila del rapero, obtuvo antes de que empezara el opulento evento el premio de Mejor canción de Rap y Hip Hop por “Booker T”.

A continuación una lista parcial de los galardonados anunciados durante la Premiere de premios que, en su 22da edición, se entregaron el jueves en Las Vegas.

POP

—Mejor canción pop: “Vida de rico”, Édgar Barrera y Camilo, compositores (Camilo).

URBANA

—Mejor fusión/interpretación urbana: “Tattoo (remix)”, Rauw Alejandro y Camilo.

—Mejor canción urbana: “Patria y vida”, Descemer Bueno, El Funky, Gente de Zona, Yadam González, Beatriz Luengo, Maykel Osorbo y Yotuel, compositores (Yotuel, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo, El Funky).

ROCK

—Mejor álbum de rock: “El pozo brillante”, Vicentico.

—Mejor canción de rock: “Ahora 1″, Vicentico, compositor (Vicentico).

—Mejor álbum de pop/rock: “Origen”, Juanes.

—Mejor canción de pop/rock: “Hong Kong”, Alizzz, Andrés Calamaro, Jorge Drexler, Víctor Martínez y C. Tangana, compositores (C. Tangana y Andrés Calamaro).

ALTERNATIVA

—Mejor álbum de música alternativa: “Calambre”, Nathy Peluso.

—Mejor canción alternativa: “Nominao”, Alizzz, Jorge Drexler y C. Tangana, compositores (C. Tangana y Jorge Drexler).

TROPICAL

—Mejor álbum de salsa: “Salsa Plus!”, Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta.

—Mejor álbum de cumbia/vallenato: “Las locuras mías”, Silvestre Dangond.

—Mejor álbum de merengue y/o bachata: “Es merengue, ¿algún problema?”, Sergio Vargas.

—Mejor álbum tropical tradicional: “Cha cha chá: Homenaje a lo tradicional”, Alain Pérez, Issac Delgado y Orquesta Aragón.

—Mejor álbum tropical contemporáneo: “Brazil 305″, Gloria Estefan.

—Mejor canción tropical: “Dios así lo quiso”, Camilo, David Julca, Jonathan Julca, Yasmil Marrufo y Ricardo Montaner, compositores (Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra).

CANTAUTOR

—Mejor álbum cantautor: “Seis”, Mon Laferte.

REGIONAL MEXICANA

—Mejor álbum de música ranchera/mariachi: “A mis 80′s”, Vicente Fernández.

—Mejor álbum de música banda: “Nos divertimos logrando lo imposible”, Grupo Firme.

—Mejor álbum de música tejana: “Pa’ la pista y pa’l pisto, Vol. 2″, El Plan.

—Mejor canción regional mexicana: “Aquí abajo”, Edgar Barrera, René Humberto Lau Ibarra y Christian Nodal, compositores (Christian Nodal).

INSTRUMENTAL

—Mejor álbum instrumental: “Toquinho e Yamandu Costa - Bachianinha (Live at Rio Montreux Jazz Festival)”, Toquinho e Yamandu Costa.

TRADICIONAL

—Mejor álbum folklórico: “Ancestras”, Petrona Martínez.

—Mejor álbum de tango: “Tinto Tango Plays Piazzolla”, Tinto Tango.

—Mejor álbum de música flamenca: “Un nuevo universo”, Pepe de Lucía.

JAZZ

—Mejor álbum de jazz latino/jazz: “Voyager”, Iván Melon Lewis.

CRISTIANA

—Mejor álbum cristiano (en español): “Ya me vi”, Aroddy.

—Mejor álbum cristiano (en portugués): “Seguir Teu Coração”, Anderson Freire.

LENGUA PORTUGUESA

—Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa: “Cor”, Anavitória.

—Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa: “Álbum Rosa”, A Cor Do Som.

—Mejor álbum de samba/pagode: “Sempre Se Pode Sonhar”, Paulinho Da Viola.

—Mejor álbum de música popular brasileña: “Canções D’ Além Mar”, Zeca Baleiro.

—Mejor álbum de música sertaneja: “Tempo de Romance”, Chitãozinho e Xororó.

—Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa: “Arraiá da Veveta”, Ivete Sangalo.

—Mejor canción en lengua portuguesa: “Lisboa”, Ana Caetano y Paulo Novaes, compositores (Anavitória e Lenine).

NIÑOS

—Mejor álbum de música latina para niños: “Tu Rockcito Filarmónico”, Tu Rockcito y Orquesta Filarmónica de Medellín.

CLÁSICA

—Mejor álbum de música clásica: “Latin American Classics”, Kristhyan Benítez; Jon Feidner, productor.

—Mejor obra/composición clásica contemporánea: “Music from Cuba and Spain, Sierra: Sonata para guitarra”, Roberto Sierra, compositor (Manuel Barrueco).

ARREGLO

—Mejor arreglo: “Ojalá que llueva café (versión privé)”, Juan Luis Guerra, arreglista (Juan Luis Guerra).

DISEÑO DE EMPAQUE

—Mejor diseño de empaque: “Colegas”, Ana González, directora de arte (Gilberto Santa Rosa).

PRODUCCIÓN

—Mejor ingeniería de grabación para un álbum: “El madrileño”, Orlando Aispuro Meneses, Daniel Alanís, Alizzz, Rafa Arcaute, Josdán Luis Cohimbra Acosta, Miguel De La Vega, Máximo Espinosa Rosell, Alex Ferrer, Luis Garcié, Billy Garedella, Patrick Liotard, Ed Maverick, Beto Mendonça, Jaime Navarro, Alberto Pérez, Nathan Phillips, Harto Rodríguez y Federico Vindver, ingenieros; Delbert Bowers, Alex Ferrer, Jaycen Joshua, Nineteen85, Lewis Pickett, Alex Psaroudakis y Raül Refree, mezcladores; Chris Athens, ingeniero de masterización (C. Tangana).

—Productor del año: Edgar Barrera.

VIDEO

—Mejor video musical versión corta: “Un amor eterno”, Marc Anthony.

—Mejor video musical versión larga: “Entre mar y palmeras”, Juan Luis Guerra.