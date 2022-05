Con una imagen en sus redes sociales, donde aparece lo que será la carátula de su nuevo disco, Bad Bunny reveló el título de los temas que contendrá el mismo.

“Un verano sin ti”, que será lanzado este próximo viernes 6 de mayo, contiene 23 temas en un formato a la antigua: con el lado a y lado b de su disco. La primera parte de la producción contiene las canciones “Moscow Mule”, “Después de la playas”, “Me porto bonito” (con Chencho Corleone), “Tití me preguntó”, “Un ratito”, “Yo no soy celoso”, “Tarot” (con Jhay Cortez), “Neverita” y “La corriente” (con Tony Dize). El lado b contiene “Aguacero”, “Enséñame a bailar”, “Ojitos lindos” (con Bomba Estéreo, “Dos millas”, “El apagón”, “Otro atardecer” (con The Marias), “Un coco”, “Andrea” (con Buscabulla) , “Me fui de vacaciones”, “Agosto” y “Callaita”.