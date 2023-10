Bad Bunny salió esta noche “descalzo” para recoger su segundo premio Billboard a la Música Latina por “Global 200 artista latino del año”.

La megaestrella recogió su otro galardón vestido en camiseta de manga larga blanca, pantalones cortos negros y en medias, dado que el intérprete de “Un Preview” se preparaba para la presentación musical que se estará realizando en la gala que se celebra en el estadio Wasco Center, en Coral Gables, Florida.

Bad Bunny luego de recibir un premio en los Billboard Latin Music Awards. 😂pic.twitter.com/7CfyvcrOg6 — Bunny’s Network (@badbunnynetwork) October 6, 2023

🥳 El Conejo Malo se lleva su segundo premio de la noche en los #Billboard2023 que es el GLOBAL 200 ARTISTA LATINO DEL AÑO. pic.twitter.com/TRECSf2D2Y — Telemundo (@Telemundo) October 6, 2023

“¡Diablo! Si me gano otro, envíenmelo al ‘trailer’, que me estaba cambiando pa’ la presentación”, manifestó la estrella, al tiempo que volvió a darles gracias a sus fans por escuchar su música.

“Siempre que me trepo aquí, lo único que quiero decirles es eso, ¡gracias! Yo hago música porque los amo y porque es mi pasión. Gracias por aceptar lo que hago, ¡los veo horita!”, dijo.

El exponente recibió hace una hora el primer premio de “Canción del Año (Ventas)” de los Latin Billboard Music Awards por “Tití me preguntó”, uno de los éxitos de su último álbum “Un verano sin ti”.

Vestido de Gucci, el vegabajeño llegó a la tarima para recibir el galardón presentado por los integrantes de la agrupación RBD, Maité Perroni, Christian Chávez y Christopher von Uckerman.

🥳 ¡El premio a la CANCIÓN DEL AÑO (VENTAS) en #Billboards2023 se lo lleva El Conejo Malo con "Tití me preguntó".



🇵🇷🔥 Gracias #BadBunny por regalarnos este TEMAZO! 🙌 pic.twitter.com/UHCiSAaOwW — Telemundo (@Telemundo) October 6, 2023

“El que me conoce, sabe que siempre he llevado el mensaje y he hecho mi música representando a la habla hispana, al lenguaje en español, los latinos, la cultura entera, y es algo de lo que me he sentido orgulloso”, sostuvo.

Igualmente, Benito Antonio Martínez Ocasio le dedico su galardón a Puerto Rico y República Dominicana, a “los que me abrieron las puertas al dembow”, así como su colega quisqueyano El Alfa.

El exponente urbano llegó a la alfombra azul de las premiaciones, que se están llevando a cabo en el estado sureño. No obstante, este llegó sin la modelo estadounidense Kendall Jenner, con quien se le ha vinculado en los pasados meses.

Bad Bunny se encuentra como finalista en otras 14 categorías, entre ellos, “Artista del año”, “Top Latin Album - Masculino” y artista “Latin Rhythm” del año.