El trapero Bad Bunny realizó hoy varias descargas en medio del escándalo por el hallazgo de suministros no distribuidos y el pedido de renuncia de miles de personas a la gobernadora Wanda Vázquez.

El Conejo Malo tuvo protagonismo en las multitudinarias manifestaciones del Verano Boricua del 19, que terminaron en la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

“Que hostia con la gente q se indigna por los graffitis, por lo de la bandera, y 20 estupideces más pero no por el abuso sin descaro de este asqueroso gobierno. Yo no quiero esperar 50 años pa' que mi país cambie para bien, YO LO QUIERO AHORA Y ESTÁ EN NOSOTROS NO DEJARNOS PUÑETA”, escribió en su cuenta de Twitter.

PUBLICIDAD

que hostia con la gente q se indigna por los graffitis, por lo de la bandera, y 20 estupideces más pero no por el abuso sin descaro de este asqueroso gobierno. Yo no quiero esperar 50 años pa' que mi país cambie para bien, YO LO QUIERO AHORA Y ESTÁ EN NOSOTROS NO DEJARNOS PUÑETA — 👁 (@sanbenito) January 22, 2020

El almacén de Ponce –manejado por el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastre y encontrado el pasado sábado– contenía, entre otras cosas, agua embotellada, cajas de pañales desechables, estufas portátiles, gas, sábanas y fórmula de bebé. Algunos de estos suministros han sido reclamados por los damnificados de los terremotos que afectan al País desde el pasado 28 de diciembre.

Este evento ha provocado que por cuatro noches consecutivas cientos de personas se manifestaran frente a La Fortaleza.

“A mi no me cabe en la mente ni en el pecho como hay gente que defiende a estas escorias como?????? COMO DIABLOS!!!! PORQUE USTEDES LE SON LEALES A UN CABRÓN PARTIDO??? A GENTE A LA QUE NO LES IMPORTAS UN CARAJO!! GENTE QUE SE HAN QUEDADO CON TU PAÍS!!! COMO?? NO LO PROCESO”, reprochó.

a mi no me cabe en la mente ni en el pecho como hay gente que defiende a estas escorias 🤯 como?????? COMO DIABLOS!!!! PORQUE USTEDES LE SON LEALES A UN CABRÓN PARTIDO??? A GENTE A LA QUE NO LES IMPORTAS UN CARAJO!! GENTE QUE SE HAN QUEDADO CON TU PAÍS!!! COMO?? NO LO PROCESO — 👁 (@sanbenito) January 22, 2020

Asimismo, les envió un mensaje a las personas que le exigen que “haga algo” por Puerto Rico.

“Cuando usted saca de su tiempo para criticar a Bad Bunny y exigirle que haga algo por el país, usted es parte del problema. VAYA Y CRITIQUE A SUS POLITICOS FAVORITOS!!! EXIJALE A ELLOS!!! A LOS QUE SE HAN QUEDAO CON EL PAIS ENTERO EN TUS NARICES MIENTRAS USTED LO APOYA E IDOLATRA”, señaló.

Cuando usted saca de su tiempo para criticar a Bad Bunny y exigirle que haga algo por el país, usted es parte del problema. VAYA Y CRITIQUE A SUS POLITICOS FAVORITOS!!! EXIJALE A ELLOS!!! A LOS QUE SE HAN QUEDAO CON EL PAIS ENTERO EN TUS NARICES MIENTRAS USTED LO APOYA E IDOLATRA — 👁 (@sanbenito) January 22, 2020

Para mañana, hay una manifestación convocada por el artista René Pérez, el beisbolista Yadier Molina y el movimiento obrero.

El astro boricua Ricky Martin también sostuvo el lunes que se uniría al pueblo en el reclamo, pero no ha especificado si hará acto de presencia mañana en el Viejo San Juan, donde marcharán desde el Capitolio hasta La Fortaleza a las 5:00 de la tarde.