El cantante Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, volvió a conquistar las redes sociales al llevar los ritmos boricuas para el concierto especial del programa de comedia estadounidense “Saturday Night Live”, que celebra su 50 aniversario.

El intérprete vegabajeño llegó al escenario del “SNL 50: The Homecoming Concert”, donde encendió el público con algunos de los éxitos de su más reciente álbum “Debí tirar más fotos”, tales como la canción de salsa “Baile inolvidable” y el tema de plena “DtMF”. Pero el boricua se ha vuelto viral al sacar su lado operático para interpretar el número “I Just Had Sex” del rapero Akon y el trío The Lonely Island, grupo compuesto por los comediantes Andy Samberg, Jorma Taccone, and Akiva Schaffer.

De hecho, el mismo Samberg le hizo coro al puertorriqueño en la tarima, así como la cantante pop Lady Gaga.

Bad Bunny conformó parte de los artistas invitados al especial que se transmitirá mañana, domingo, a las 9:00 de la noche, por NBC y la plataforma de streaming Peacock, para celebrar los cinco décadas del programa televisivo en vivo que le dio fama a figuras como Eddie Murphy, Tina Fey, Jimmy Fallon, Will Ferrell, Amy Poelher, Kenan Thompson, Chris Farley, Adam Sandler, entre muchos otros.

Esta no es la primera vez que el Conejo Malo se presenta en este espacio, pues en 2023, la megaestrella realizó varios “sketches” junto a los actores Marcello Hernández y Pedro Pascal.

La lista de invitados para este programa incluye también a Steve Martin, Sabrina Carpenter, John Mulaney, Dave Chappelle y a muchas otras estrellas que han estado relacionadas con la producción a lo largo de los años, además de una serie de antiguos alumnos, incluido el primer reparto del programa.