¡Saborea la HISTORIA!🇵🇷 🤩 Llega la primera Paleta en forma de un artista latino como nuestro tercer diseño para el #NationalPaletaDay. ¡Un cremoso gelato a base de fresas en forma del #PinkyFace de Bad Bunny reconocido a nivel mundial! 🍓🤯🥛 Colaboración entre Señor Paleta/Buena Vibra Group @buenavibra /Rimas @rimas . Todas las ordenes que recibimos hasta las 11:59pm del viernes, 21 de agosto, las estaremos trabajando para recoger el 26 de agosto #National Paleta Day. Las órdenes recibidas a partir de las 12:00am del sábado, 22 de agosto las estaremos produciendo para tenerlas listas del 28 de agosto en adelante. Estaremos enviando una notificación al momento de poder recogerlas. ✨💌✅ https://www.paletashop.com/collections/national-paleta-day/products/bad-bunny-x-senor-paleta