Su amor por conocer la cuna del reguetón, uno de sus géneros musicales favoritos, y querer conectar con la fanaticada latinoamericana lo llevó a elegir Puerto Rico como el destino perfecto para estrenar una nueva etapa de su carrera musical.

El cantante de K-Pop BamBam está listo para llevar tremendo “party” con su primer show como solista, que se realizará mañana, miércoles, en el Coca-Cola Music Mall como parte del “Area 52 World Tour”.

Bambam comenzará su gira mundial desde la Isla del Encanto, país que quería visitar por años luego de volverse fan del reguetón. ( Vanessa Serra Díaz )

El integrante de la agrupación GOT7 llegó al Hotel Marriott para dialogar con la prensa sobre lo que se trata su debut en la Isla del Encanto, que estaba ansioso por visitar luego de años de conocer un poco sobre ella a traves del popular género urbano.

“Reguetón es un estilo musical que he disfrutado por mucho tiempo y este país son los ‘OG’ (original gangstas) del reguetón. Así que quería visitar su lugar de origen, conocer su cultura original, su música original. Nunca había estado aquí y tengo muchos fans que esperaban mi llegada, y quise sorprenderles esta vez con mi tour con los que, finalmente, los estaré viendo mañana”, manifestó el también compositor y rapero, que compartió que su nombre de artista es realmente el apodo que le dio su mamá cuando era niño, pues le encantaba el personaje de “Bamm-Bamm”, el hijo adoptivo de Pablo y Betty Mármol de la serie animada “Los Picapiedra”.

A preguntas de Primera Hora, aseguró que dejará su lado emocional a un lado para brindarles al público un show lleno de bullicio con un repertorio lleno de energía y color, algo por el que el artista se ha destacado por los últimos 10 años.

“He preparado algo muy especial para Puerto Rico, y sus fans serán los primeros en ver lo que he preparado para este tour. Solo les diré que es una fiesta, y que se beban un par de ‘shots’ de Don Q, vayan a mi show, y verán de lo que les hablo”, manifestó BamBam, quien admitió que ser muy fan no solo de exponentes como Bad Bunny, sino también de Ozuna, quien fue el artista que lo introdujo al mundo del “dembow” boricua.

El cantante recibió un plato de comida de parte de Iván Ortiz Mulero, mejor conocido como Borilicious. ( Vanessa Serra Díaz )

El encuentro contó también con intercambios inesperados, como las apariciones de “influencers” como Iván Mulero Ortiz, mejor conocido “Borilicious”, quien le regaló al artista tailandés un “boribowl”, un plato con una base de mofongo, carne frita, arroz mamposteao y amarillos, y Ocean Pabón, hijo del locutor Jorge Pabón “Molusco”, quien le preguntó sobre su reciente experiencia al probar por primera vez la cerveza Medalla, a lo que respondió que le gustó lo ligera que fue la bebida, pero que estaba buscando algo más fuerte.

Además, el artista recibió a los integrantes de la academia de baile K-Pop “Impulse”, quienes llegaron a ganar un certamen que realizó el intérprete de temas como “Sour and Sweet” y “Air” en la Isla con el fin de darse a conocer antes de su espectáculo en vivo.

El cofundador de la institución, Jean Alejandro, quien llegó acompañado de sus alumnas Ilianis Aquiles, Ginellys García, Alisha Montañez y Estefanía Pineda, manifestó que lograr este encuentro cimenta la relación que tienen los puertorriqueños con el pop surcoreano, un estilo musical que ha encontrado un nicho leal en América Latina.

“Por miedo, la gente no se expone a lo que es el K-Pop, porque es tan bello, los grupos y el mensaje que da cada grupo, que es la unión de la familia, y eso es lo que yo veo en ellas, y los otros cinco grupos que tengo en la academia también”, sostuvo Alejandro, quien destacó que este género es celebrado por la limpieza en sus coreografías, su energía inigualable, y su esfuerzo de fomentar la solidaridad entre sus seguidores.

Los boletos para el concierto “Area 52″ de BamBam están disponibles en la página oficial de Ticketera.