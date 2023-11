Hace unos años, los boricuas se activaban tan pronto escuchaban aquello de: “aquí llegó el grupo Algarete, mira que le mete y que le mete y que le mete”. Con ganas de vacilar y celebrar en grande, la Banda Algarete regresa para “meterle” y conmemorar sus 30 años de fundación con un álbum que recreará la producción que los llevó al éxito, “Algaretime, Algaretime”.

Tres décadas después del nacimiento de la banda habrá quien diga que el País está tan al garete como entonces, pero lo que sí asegura Ismael Flores, líder de la agrupación, en entrevista con Primera Hora es que el nuevo proyecto “Algaretime, Algaretime 2″ tendrá la contagiosa fusión de rock, reguetón, reggae, salsa, ska y jazz que los ha destacado desde siempre, así como la energía rebelde y pícara que se manifiesta en sus letras. Sin embargo, los ocho temas del disco contarán con arreglos musicales nuevos, así como un sinnúmero de artistas invitados.

“Lo que pasó aquí fue que cada artista invitado traía su esencia y ahí cogio la esencia de ellos mezclado con los elementos originales de Algarete, y quedó como una versión tan brutal de cada tema. Todavía estoy yo aquí pensando, no es que estos arreglos me gusten más que las originales, pero me gustan mucho”, expresó el músico sobre el quinto álbum del grupo desde “Cinco”, que salió en 2009.

Entre los colaboradores se encuentran exponentes como J King y Maximan, Auudi, Charlee Way, King Goyi, así como el rapero Wiso G y el cantante de reggae Carmelo, de Gomba Jahbari. Sin embargo, eso no queda ahí, dado que grupos como Plenéalo, La Tribu de Abrante, al igual que la banda Los Rabanes y Gustavo Laureano también se suman a esta aventura musical.

“¡Qué clase de trabajo fue hacer eso! Pero qué satisfactorio haberlo terminado y tener la oportunidad de presentarlo. ¡Está brutal! No tengo otras palabras para describir esto, menos que esto va a estar salvaje”, manifestó.

Flores presentará este álbum en un “release party” que llevará a cabo el próximo jueves en el restaurante Casilda Cocina Creativa y Sunset Rooftop en Cataño, donde festejará la oportunidad que ha conseguido de honrar el emblemático disco que lanzó en el año 2000 y revolcó el gallinero en la escena local.

“Es increíble que Dios nos da la bendición de trabajar en distintas tarimas alrededor de Puerto Rico y Estados Unidos, pero hay algo que todavía no sé cómo creerlo, pero es que Algarete pueda tener la reacción con su público de antes y el público nuevo, y eso nos da más vida”, expresó el cantante, quien asegura querer presentarse pronto en Latinoamérica en esta nueva etapa de la banda.

“Me gustaría trabajar por esas plazas para que el público vea lo que es una verdadera joda”, destacó el artista entre risas.

Agenda llena

Por otro lado, Flores aseguró que el 2024 viene con la agenda llena, dado que la banda se encuentra en los preparativos para realizar su concierto de aniversario en la Isla. Aunque todavía no hay fecha oficial, el cantante indicó que se esperan presentarse ante sus fans en el mes de marzo.

No obstante, el rockero adelantó que Algarete lanzará en febrero un nuevo sencillo que formará parte de un disco completamente nuevo que se encuentra en la fase de grabación.

“Como he aprendido en esta vida, hay que tomar las cosas paso a paso, y uno quizás verá los escalones lejos y piensas que te vas a tardar un montón, pero cuando es todo floreciendo, ahí dices: ‘Diablo, así es que tenía que ser’ ”, manifestó.

Hasta el momento, para esa siguiente producción se espera que cuente con un reconocido reguetonero y rinda homenaje a una noche de fiestas sin límites.