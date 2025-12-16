El intérprete, productor y compositor puertorriqueño Bassyy continúa expandiendo su propuesta artística con el lanzamiento de “Intenciones”, un sencillo que adelanta la dirección sonora de su próxima producción discográfica: “Nueva Luna”. “La pieza revela una etapa más definida y expresiva del artista, reafirmando su visión musical dentro de la escena urbana contemporánea”, según menciona el comunicado de prensa.

“Intenciones” presenta una fusión “de trap y R&B, con texturas modernas y un ritmo cautivador. “La composición juega con melodías íntimas y una interpretación vocal que exhibe la versatilidad de Bassyy, sumergiendo al oyente en un ambiente envolvente, sugerente y cargado de intención”, agrega el escrito.

El sencillo llega acompañado de un video musical con estética minimalista en la que Bassyy interpreta el tema mientras interactúa con una chica a través de miradas, con escenas que se enfocan en la sensualidad del movimiento y la energía entre ambos. “Intenciones” está disponible en las plataformas digitales de música.

A lo largo de su carrera, Bassyy ha dejado una marca notable en la industria como compositor y productor, participando en éxitos globales como “VeLDÁ” de Bad Bunny, “Mbappé” de Eladio Carrión, “¿Qué vas a hacer hoy?” de Omar Courtz, y “Modelito” de Mora, entre otros temas que han dominado plataformas y listas internacionales. Su habilidad para crear estructuras sonoras distintivas lo ha llevado a colaborar con con figuras de alto calibre como Future, Lil Wayne, Anuel AA, Rauw Alejandro, Arcángel, Myke Towers, Dei V, Yovngchimi y De La Rose, entre otros, agrega la comunicación escrita.

Motivado por la experimentación, el detalle y la búsqueda de nuevas texturas, Sebastián Andrés Encarnación, nombre de pila de Bassyy, continúa fortaleciendo su identidad “como una de las mentes creativas más refrescantes del movimiento urbano actual”. Su enfoque artístico lo convierte en un creador “capaz de transformar influencias diversas en propuestas únicas, consolidándose como una figura clave de la nueva generación que impulsa la innovación dentro del género urbano”.