La Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, en colaboración con la Fundación Arturo Somohano y Prolat Entertainment, presentará “Benito Filarmónico: Un tributo a Bad Bunny”, un innovador concierto que reinterpretará el icónico repertorio del artista puertorriqueño Bad Bunny desde una perspectiva puramente orquestal.

Este evento, dirigido por el joven talento José Manuel Febus, será una experiencia musical única que fusiona el reggaetón con la majestuosidad de la música clásica.

El espectáculo, que se llevará a cabo el domingo, 8 de febrero de 2026, a las 3:00 p.m. en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce, promete cautivar tanto a los fanáticos de Bad Bunny como a los amantes de la música orquestal. La propuesta incluirá la participación de una coral que enriquecerá la experiencia en momentos clave del concierto.

“Benito Filarmónico” es parte de la línea de producciones especiales que ha impulsado la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico en colaboración con la Fundación Arturo Somohano. Esta iniciativa sigue los pasos del exitoso Primer Festival Somohano, celebrado en noviembre de 2025, en conmemoración del 75 aniversario de la Orquesta. Durante este festival, se llevaron a cabo una serie de conciertos que acercaron la música orquestal a nuevas generaciones y rindieron tributo a figuras clave de la música popular e internacional.

El licenciado Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Fundación Arturo Somohano, expresó: “Estamos sumamente complacidos de continuar celebrando los 75 años de la fundación de la primera Orquesta Filarmónica de Puerto Rico por Don Arturo Somohano. Iniciar el año con una propuesta totalmente inesperada demuestra el alcance y la diversidad interpretativa de nuestra organización, algo que nos llena de profundo orgullo”.

Por su parte, Rafo Muñiz, productor de “Benito Filarmónico” para la Fundación Arturo Somohano, comentó: “Producir para la Orquesta Filarmónica se ha convertido en un reto creativo que mi equipo y yo disfrutamos enormemente. Acercar la Orquesta Filarmónica a la música, sin importar el género, fue uno de los principios que inspiraron a Don Arturo Somohano al fundar esta institución, y continuar por ese camino es honrar su legado. Benito Filarmónico será una gran oportunidad para demostrar que la música no tiene fronteras".

El concierto es un tributo artístico que celebra la versatilidad de Bad Bunny, destacando su capacidad para trascender géneros y conectar con audiencias de todo el mundo. A través de una orquesta filarmónica, la producción busca resaltar la magnificencia de sus composiciones en una nueva luz. Con este tributo, las instituciones organizadoras reafirmarán su compromiso con el desarrollo cultural moderno del país y su apoyo a la música como herramienta de unión.

El evento será presentado por la cooperativa TUCOOP.

Los boletos para “Benito Filarmónico: Un tributo a Bad Bunny” ya están disponibles a través de Ticketera, Ticket Center, y en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce.