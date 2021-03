La reina está a punto de sentarse en el trono en los Grammy: Beyoncé ganó su 26to Grammy hoy domingo y podría superar el récord de Alison Krauss de 27 trofeos.

Beyoncé, que lidera este año la lista de nominados con nueve menciones, ganó dos trofeos durante la Premire de los Grammy, inluyendo a mejor interpretación de rap por “Savage” de Megan Thee Stallion y mejor video musical por “Brown Skin Girl”. Comparte este último con su hija Blue Ivy Carter, quien también tiene su momento histórico: a sus 9 años, es la segunda persona más joven en ganar un Grammy.

Las otras nominaciones de Beyoncé, incluyendo canción y grabación del año, mejor interpretación de R&B y mejor canción de rap, se anunciarán durante la gala televisada, que se transmitirá en vivo a partir de las 8:00 p.m. de Nueva York.

Fiona Apple y Kaytranda también recibieron dos Grammy el domingo por la tarde. John Prine y Chick Corea obtuvieron dos póstumamente.

Otros ganadores fueron Billie Eilish, Lady Gaga, Ariana Grande, Justin Bieber, Dan + Shay, James Taylor, H.E.R., Beck, Brandi Carlile, Burna Boy, Tiffany Haddish y Rachel Maddow.

Aunque Beyoncé se dispone a tener una noche triunfal, la historia podría repetirse y podría no recibir uno de los galardones principales — algo común para los artistas de R&B y rap en los Grammy. De sus 26 premios, sólo uno fue en una de las cuatro grandes categorías, canción del año. Ha perdido álbum del año tres veces y grabación del año cinco.

Jay-Z nunca ha ganado uno de los grandes premios, y él y su esposa se unen a una lista mayormente de artistas que han sido relegados mayormente a los apartados de rap y R&B, incluyendo Kendrick Lamar, Kanye West, Mariah Carey, Eminem, Drake, Missy Elliott y Mary J. Blige.

Este año The Weeknd fue el gran artista desairado. Pese a tener el mayor éxito de 2020 con “Blinding Lights” y uno de los álbumes más vendidos, no recibió ninguna nominación. Ha ganado tres Grammy hasta la fecha — sólo en las categorías de R&B — pero prometió boicotear los premios porque no está de acuerdo con cómo la Academia de la Grabación elige a sus ganadores.

Sin embargo, “Savage” de Beyoncé y Megan Thee Stallion podría ser la segunda canción de hip hop que gane grabación del año.

Taylor Swift podría hacer historia como la primera mujer que gane tres veces el máximo honor, álbum del año. Su primer disco sorpresa de 2020 — la aventura folk alternativa “folklore” — compite por el premio, que la artista ganó en 2010 por “Fearless” y nuevamente en 2016 por “1989”.

Stevie Wonder, Frank Sinatra y Paul Simon son algunos de los que han ganado álbum del año en tres ocasiones, al igual que los productores o ingenieros Phil Ramone, Ryan Tedder, David Foster, Bob Ludwig y Serban Ghenea, entre otros. La única persona que ha ganado cuatro veces es el ingeniero de mastering Tom Coyne, fallecido en 2017.

Otras mujeres que podrían hacer historia esta noche son Grace Potter, como la primera intérprete femenina que gane mejor álbum de rock en más de dos décadas, y el trío de hermanas HAIM, la primera banda femenina de rock nominada a álbum del año.

Aunque en total se repartirán 84 Grammys — 10 durante la ceremonia en vivo y el resto en la gala previa — el público probablemente esté más deseoso de ver las actuaciones.

Unas dos docenas de artistas subirán a escenarios en el centro de Los Ángeles, incluidos Swift, Bruno Mars, Cardi B, BTS, Billie Eilish, Harry Styles, Bad Bunny, Megan Thee Stallion, DaBaby, Dua Lipa, Post Malone, Chris Martin, Lil Baby, John Mayer, Maren Morris y Doja Cat.

Trevor Noah conducirá la ceremonia, que se transmitirá a las 8 p.m. de Nueva York por CBS y Paramount+. Los Grammy estaban originalmente programados para el 31 de enero, pero se postergaron debido a la pandemia de coronavirus.

Los artistas que compiten con Swift por el premio al álbum del año incluyen a Coldplay, Post Malone, Dua Lipa, Jhené Aiko, HAIM, Jacob Collier y Black Pumas.