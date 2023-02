( The Associated Press )

La cantante Beyoncé hace historia este domingo al convertirse en la reina de los Premios Grammy.

En la edición 65 de las premiaciones más prestigiosas de la industria de la música, la estrella de música pop consiguió su gramófono número 32 al alzarle con el premio de “Mejor Álbum Dance Electrónica”, marcando así su cuarta victoria en la noche.

Su álbum “RENAISSANCE”, que es un proyecto que rinde tributo a la música dentro de la cultura negra y queer, barrió la categoría en la que competían artistas como Bonobo, Diplo, Odesza and Rüfüs du Sol.

Minutos antes, la intérprete de “ALIEN SUPERSTAR” se ganó el premio de “Mejor Canción R&B” por el tema “Cuff It”, que se ha establecido como una favorita entre sus fanáticos y se volvió una sensación en TikTok, tanto así que llegó a generar su propio reto en la plataforma social.

En la pregala, la también empresaria consiguió los premios a “Mejor Canción Dance Electrónica” con “BREAK MY SOUL” y “Mejor Interpretación Tradicional de R&B” por “PLASTIC OFF THE SOFA”

La artista, natural de Houston, Texas, venció el récord que tenía establecido el conductor húngaro Georg Solti, que consiguió su último premio en 1998, un año luego de su deceso.