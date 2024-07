La célebre cantautora Beyoncé sorpredió durante la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024 la noche del viernes al aparecer en un video en las pantallas de televisión de todos.

Con el orgullo presente, el visual presenta a la artista interpretando un remix de su popular canción “Ya Ya”, de su álbum country “Cowboy Carter”, mientras se integraban visuales de algunos de los atletas del equipo de EE.UU.

“Tenemos superestrellas y tenemos leyendas. Tenemos grandes soñadores que lucharon toda su vida para llegar aquí, que renunciaron a todo por una oportunidad y lo lograron”, expresó Beyoncé mientras las imágenes de los atletas adornaban la pantalla. “¿Ese orgullo y esa alegría? Eso es lo que me atrae de este equipo. Y eso es lo que me hace creer en este equipo, y es por eso que no puedo esperar a ver lo que lograrán en los próximos 16 días. América, un aplauso para el equipo de Estados Unidos, lo mejor de lo que somos. Qué visión para contemplar. Qué equipo en el que creer. Qué noche para celebrar”, prosiguió con orgullo.

PUBLICIDAD

El viernes por la mañana, la ceremonia de apertura dio inicio a los juegos con un derroche de creatividad, talento e innovación. Desde el glamoroso homenaje de Lady Gaga al ícono del cabaret francés Zizi Jeanmaire en el río Sena y el gran regreso de Céline Dion hasta María Antonietas sin cabeza acompañando una interpretación de ópera rock de Los Miserables a cargo de la banda de heavy metal Gojira, la ceremonia marcó el comienzo de un momento histórico.

La música de Beyoncé también fue la banda sonora recientemente del vídeo de lanzamiento oficial de la campaña de la presunta candidata demócrata, Kamala Harris. Su canción de 2016, “Freedom”, apareció en el anuncio de un minuto y 19 segundos.