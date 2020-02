Los fanáticos del cantante urbano Rauw Alejandro han estado esperando este día, en el que el artista finalmente estrena su nuevo sencillo Tattoo, una romántica y sensual canción que muestra su nueva etapa musical. A partir de hoy, este tema se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música.

“Tattoo es un tema con un ritmo muy diferente y fresco, la letra es especial para dedicar a esa persona que se ha quedado marcada a ti y no sale de tu mente. Me acuerda mucho la etapa del ‘puppy love’ que es de las más divertidas. No todo el mundo puede mantener eso", expresó el artista.

Se trata del primer sencillo que abre las puertas hacia el próximo álbum del artista, que llevará por nombre Afrodísiaco. El video musical de la canción es una producción dirigida por Marlon Peña y producido por Marlon Films. Ya se encuentra disponible en el canal de YouTube del artista.

Tras éxitos como su sencillo Una noche junto a Wisin, el cual ha alcanzado más de 54 millones de visitas en su video musical, al igual, que su hit Fantasías, que se convirtió en un éxito masivo, posicionándose en el listado de “Hot Latin Songs” de Billboard y alcanzando más de 323 millones de visitas en su video, Rauw Alejandro se ha posicionado como uno de los artistas favoritos de la nueva generación del género urbano.

Recientemente, el artista recorrió con su “Fantasías Tour” 11 ciudades en España junto con invitados especiales como los cantantes Irsais y Jey Blessing. En estos conciertos, Rauw interpret éxitos como Que le dé, Toda, Mírame, El efecto, Una noche y Fantasías, entre otros.