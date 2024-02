El cariño y el aplauso del público son fuerzas que nutren la trayectoria musical de la banda puertorriqueña Black Guayaba. Brindar un espectáculo lleno de momentos memorables forma parte de la visión para celebrar el apoyo en cada reencuentro.

El concierto del próximo 24 de febrero en el Coca-Cola Music Hall, “Hacia el futuro”, tendrá presente avivar la conexión con la fanaticada en una velada dirigida a repasar sus éxitos, y festejar los nuevos.

“Queremos que la gente sienta que está teniendo una experiencia con nosotros cuando vayan al concierto, que no sientan que vamos allá a tocar 22 canciones y nos vamos. No”, manifestó enfático Gustavo “Gust” González, voz principal de la agrupación también compuesta por Carlos “Carlitos” Colón (teclados), Javier “Javi” Morales (guitarrista) y Carlos “Toro” Ortiz (bajo). Se tratará de la primera presentación formal desde 2021, fuera de apariciones como invitados de otros eventos.

PUBLICIDAD

Relacionadas Black Guayaba anuncia concierto

“Es algo increíble porque la realidad es que por más veces que nosotros hemos hecho ‘Lejos’ en tarima, que la gente la canta, y que uno tiene esa respuesta, es algo que yo no tomo por sentado. Siempre hay algo que me emociona, que siempre me llena de satisfacción, de alegría, sentir esa conexión”, expresó enfático. “Tú sientes que son canciones que marcan la vida de la gente. Eso es una de las cosas que más me llena cuando llevas un concierto a la gente. Estamos esperanzados de volver a tener esa sensación con nuestro público”.

Carlos Colón destacó el compromiso de la banda creada en el año 2000, con este próximo encuentro. “Esto es una presentación grande”, afirmó el tecladista sobre el grupo responsable de numerosos éxitos como “Lejos”, “No hay espacio”, “Tú lo sabes bien”, “Una vida sin ti”, “Nadie” y, una de las más recientes, “Cielo”. “Tenemos en cuenta las expectativas del público. Además de ser músicos y artistas, también somos fans de otros grupos, y cuando tú vas a un concierto del artista que tú sigues hace mucho tiempo, tú tienes la expectativa de que cante la canción que tú quieres escuchar y que las canciones no las modifiquen tanto para poderlas cantar. Tratamos, dentro de lo que es la creatividad y el ‘artistry’, de modificar las canciones, pero que la gente sienta que se están cantando las canciones que quieren escuchar”.

Gustavo resaltó que el compromiso los ha llevado a involucrarse en otros aspectos de la producción. “Además de encargarnos de la parte musical del show, también nos encargamos de la parte visual”, sostuvo con entusiasmo. “Todos los elementos que van a ver en tarima, los efectos, eso fue creado por nosotros”, afirmó. “Hay un equipo de trabajo que nos está ayudando a llevar esta visión a la tarima, porque no lo podemos hacer todo, pero la realidad es que somos bastante meticulosos con el proceso y nos gusta, básicamente, hacer estas cosas”.

PUBLICIDAD

El cantante adelantó que la selección de temas no solo abarcará viejos éxitos. “Vamos a hacer un repertorio bien balanceado de las canciones que todo el mundo quiere escuchar, que siempre tocamos, y las que todo el mundo quiere escuchar y que casi nunca hacemos. Hay un balance bien chévere de la discografía de la banda, de los principios, hasta lo más nuevo. Yo sé que van a salir satisfechos con la selección de temas que se hizo”.

El sencillo en promoción “Hacia el futuro”, que da nombre al concierto, será uno de los principales. “Es la parte de la historia donde ya la persona está cansada de sufrir por la situación por la que está pasando, y quisiera verse en un punto en su vida donde ha sobrepasado todos esos sentimientos”, dijo el vocalista sobre la canción de desamor, la primera de una trilogía. “Esta sería la tercera parte. Estamos lanzándolas al revés,3, 2, 1, y empezamos con ‘Hacia el futuro’. Las otras dos canciones ya están terminadas, listas para salir en este año, en los próximos meses”.

Carlos valoró la notable aceptación del sencillo por parte del público. “Es un tema recurrente de la vida, de todo el mundo. Eso pasa en el ámbito romántico, nos pasa en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, a veces estás en una situación que tú sientes como que ‘¿por qué no puede ser mañana?, ya quiero que mi mente no tenga eso en la cabeza, que mejor quede como un recuerdo’”, mencionó pensativo. De paso, compartió varias de las aspiraciones para este año.

PUBLICIDAD

“En los planes está volver a hacer a otra ronda de giras en México. De la misma manera, este show adaptarlo y llevarlo a una gira por Estados Unidos”, expuso. “Sacamos ‘Nadie’, ‘Hacia el futuro’ y ‘Cielo’, y con lo que queda, compilaremos algo. Como nosotros somos inquietos, nos metemos al estudio y después acabamos dos o tres temas más, así que, sabrá Dios, sacamos un álbum”.

Los boletos están disponibles a través de Ticketera.