Demoró varios años, pero al final, se dio el resultado esperado.

Los integrantes de la agrupación puertorriqueña BLB celebran su primera producción discográfica “No fallamos”, que además de nueve temas, llega con una evolución que marca un desarrollo musical desde que tuvo sus orígenes como Los Bravitos de la Plena, en 2011.

“Éramos bien niños para ese momento. Era simplemente plena cultural”, rememoró José “Gaby” Vázquez sobre los inicios. El cuarteto también lo componen Alan Calib Díaz y Jean Paul Fontánez, del grupo original, y Christian “Two C” Ruiz. “Cuando estoy un poco más adulto, mi visión crece. Ahí es que entra Christian y hacemos lo que estamos haciendo hoy día”, agregó el también vocalista.

La integración de nuevos sonidos como base comenzó a moldear su concepto.

“Siempre he hecho plena cultural. Comenzó con una visión que yo tenía de hacer plena con reguetón. La visión no está realmente muy clara hasta que llegó a la agrupación Christian, que para ese momento, su rol en la banda era simplemente ‘samplear’, tirar ritmos de reguetón en vivo. Como él producía, nos juntamos en el estudio en la casa de Christian y él terminó haciendo que mi visión completara la de todos, fusionando la timba cubana con la plena y también el reguetón. El reguetón fue lo que hizo ‘Two C’ toda la vida”.

La realización del álbum, que estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 5 de junio, la ve como un anhelo materializado. “Llevamos trabajando, creando este concepto más de tres años, buscando nuestro propio sonido, nuestra propia calidad, encontrándonos, y yo pienso que en este momento nos encontramos cada vez haciendo mejor música”, dijo el plenero, hermano del salsero juvenil Luis Vázquez. “Me pongo a mirar, a darle para atrás al tiempo. Me llena de mucha ilusión y emoción que por fin vamos a sacar nuestra primera producción musical, nuestro álbum como BLB”, añadió el cidreño, quien estudia un bachillerato en música popular con concentración en percusión latina.

Christian comparte que el título del álbum representa uno de los lemas que define la personalidad artística de la banda. “Necesitamos un ‘slogan’ que cuando la gente lo escuche, sepa que somos nosotros. Me acuerdo cuando hicimos el tema de rumba, una de las frases que yo dije fue ‘¿y tú pensabas que era chiste cuando te dije que traía la verdadera rumba?’, y de eso salió un tema, el de ‘Tú pensabas’”, compartió en detalle el productor natural de Cayey, sobre la canción que estrenaron en octubre de 2023. “Nosotros pensamos qué más podemos decir como ‘slogan’ que cuando la gente nos escuche, sepa que somos nosotros, y salió el de ‘no fallamos’. Lo seguimos diciendo en los temas”, prosiguió sobre lo que eventualmente motivó a llevarlo al título del álbum.

El sabor musical de diversos ritmos se plasma en el proyecto discográfico, del que actualmente promueven “Masacote”, compuesta por ambos. Dentro de sus fusiones tropicales, incluyen el merengue y la bachata. Gaby abunda en la historia que presenta. “En mi parte, cuando yo empecé escribiéndolo, es como una historia de que me encuentro en un lugar donde pasa una chica que me atrae físicamente. Aunque no la conozca bien, me enamora a mí y enamora a cualquiera, y así comenzó la idea”.

Además de “Masacote” y “Tú pensabas”, la producción incluye “Quizás no vuelva”, “Si te enteraste”, “Y tú te vas” y “Siempre supe”, entre otras.

En el marco del estreno del álbum, como anticipo, BLB realizará una presentación el próximo 4 de junio a partir de las 7:00 de la noche en Eco’s Sport Park para festejar con el público su proyecto. Gaby confesó la alegría que representa esta oportunidad. “Es bien gratificante para mí ya que llevamos tiempo trabajando en esto, y que por fin se nos vaya a dar es súperemocionante. Vamos para allá a darle con todo con la verdadera rumba y la banda entera”, aseveró sobre el evento, cuya entrada será gratuita.

Para Christian, las intenciones de festejar son grandes. “Fueron muchas amanecidas, momentos de ‘rusheaera’, de ‘queremos hacer este disco y no sale’, o quizás hacemos el supertema y cuando lo escuchábamos al otro día no era lo que queríamos”, expuso entre las vivencias relacionadas con el desarrollo. “Tanto experimento, tanta investigación, tanto proceso creativo. Nos llena de emoción que ya por fin podemos decir ‘tenemos nuestro primer álbum’. Yo estoy que no quepo, y cuando vayamos para allá el día 4, vamos toda la banda y vamos a presentar el EP completo por primera vez”.

Willito Otero, Gerardo Rivas y la PuertoRican Power se unirán a la celebración en el evento. También, el cantante Luis Vázquez. “Mi hermano formó parte. Me siento emocionado de que él va a estar en nuestro primer lanzamiento”, manifestó Gaby. “Está en su carrera como solista, pero él también fue el inicio de lo que era Los Barvitos de la Plena, que oficializamos como BLB. De verdad que es bien gratificante”.