“Calienta motores” con sus temas como anticipo de lo que será su nuevo álbum.

El intérprete urbano puertorriqueño Blxnco trabaja en una serie de producciones discográficas que ha titulado inspirado en el dinamismo y la emoción que provocan las carreras de autos. En este sentido, en agosto, el exponente urbano lanzó su cuarto EP, Mugello, que hace referencia al famoso autódromo en Italia.

“Son unas canciones calentando motores en lo que llegan las del nuevo álbum, El Ferrari de la nueva, que es un proyecto diferente para el año que viene”, especificó el intérprete natural de Morovis. El proyecto musical cuenta con cinco temas, y el corte promocional es Trama/Mugello.

PUBLICIDAD

“Es un trap estilo calle, como un maleanteo, pero a la misma vez, hablando a la chica. A mitad de canción, cambia a lo que es Mugello, que es como un freestyle. Son dos conceptos dentro de la misma canción”, explicó. La producción musical incluye los temas Veintitrés, Vivo pensando y El mundo de los fantasmas. También, el sencillo Una L después, que explora el tema del desamor.

“Es un reguetón con una temática en que estoy hablando de esta persona que no la puedo olvidar, pero el ritmo te da esta vibra de querer bailar y vacilar. El segundo tema, que es Veintitrés, es un tema triste feliz porque escuchas la pista que tiene un piano con un sonido bien feliz, pensando que viene algo bien alegre, pero cuando viene la lírica, estoy en el pasado, recordando, sin superar la situación”.

La jornada musical de Blxnco comenzó, a nivel profesional, con su EP Un día como hoy, el año pasado. “Fue como tal mi debut, pero yo como tal vengo haciendo música desde el 2017, 2018, pero solamente la tiraba por la aplicación SoundCloud”, dijo.

El intérprete lanzó la producción el 19 de febrero, mes y día de nacimiento de su hermano Elías Espino Rosado, quien para entonces le brindaba apoyo y consejos en su anhelo por sobresalir en la música. Meses después, en noviembre, estrenó el EP Intuición, y el 19 de febrero de 2022 lanzó la producción Eliaccii, en memoria de Rosado, quien en enero de este año perdió la vida. “Lo sacamos el día del cumpleaños. Él falleció el 2 de enero. Tenía 21 años, y dije ‘todos los 19 de febrero Blxnco va a sacar un EP como un homenaje’”, resaltó sin entrar en detalles sobre la causa del deceso. “Era mi amigo, mi socio. Ese EP tiene el tema LLG (Long Life Eliacci), que es un tema que hice con un amigo en dedicatoria a él”.

PUBLICIDAD

Si bien siempre le gustó la música, confesó que su enfoque no llegó hasta sufrir percance de salud que lo apartó de sus aspiraciones de dedicarse al baloncesto.

“Sufrí una lesión en el 2016. Yo corría patineta, me caí y me disloqué el hombro, y me operaron.”, recordó Omar Javier Pérez Adrovet, su nombre verdadero. “A principios de 2017 fue que me impulso en esto de la música. Entré a una página de freestyle de videos, como en directo, crudo”, recordó. “Empezó como un chiste, no con la idea de ser cantante. Empecé a enseñarle canciones a la gente y me decían buenos comentarios, pero no lo tomé en serio hasta después de un tiempo. Era un hobby”.

En la actualidad, el exponente urbano se mantiene trabajando en nuevos temas con la intención de seguir conectando con el público. El mes pasado lanzó El mundo de los fantasmas 2.0 con la colaboración del artista urbano Anonimus. Se trata de una versión del tema original que incluye en su producción discográfica reciente.

“Es uno de los pilares del trap, reconocido. Lo conocí hace alrededor de un mes. Él cantó en un show que yo estuve. Cuando vio mi presentación, me dijo ‘de todas las canciones que escuché…’, porque después que hablamos, escuchó el proyecto (el EP), me dijo ‘esta es la que me gusta’”. El video musical se grabó en República Dominicana.

En el interés por crear su camino musical, Blxnco busca apoyarse en la originalidad. “Me gusta ser genuino. Ahora todo el mundo habla de lo mismo, quieren decir cosas que no viven, y a mí no me sale. Yo siempre busco en mis historias tratar de crear algo que, aunque uno ponga hipérbole o cosas que sean exageradas, o quizás no sean reales, que sí tengan que ver con lo que estoy viviendo y mantener una esencia de mi persona como tal. Cosas con las que se pueden identificar”.