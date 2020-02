“Hubo músicos que pararon las guerras y entre ellos estuvo Bob Marley”, opina el compositor y artista sonoro Pedro Castillo, quien como muchas personas recuerdan con gran emotividad el nacimiento de ícono del reggae, que hoy cumpliría 75 años si estuviera vivo.

Corría el año 1945 cuando la estrella jamaiquina nació y desde entonces Jamaica con los años, vio crecer a uno de los máximos exponentes de su música y al embajador de su cultura alrededor del mundo.

“Él reivindicó su cultura, porque cuando él empieza a tocar reggae, no era una música muy conocida, entonces primero existe esta parte en donde hizo música de su país y dentro de esa música, utilizó letras de protesta, para hacer diversas reivindicaciones”, comentó el también profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana.

La extrema pobreza, violencia y guerras eran conceptos que entendía Robert Nesta Marley, debido a que él vivió en ese tipo de ambiente. Es por eso que le cantaba a la paz y a la lucha por la libertad.

“Era una época donde en Jamaica existía una cuestión de violencia muy fuerte, existía el tema de la liberación de ese país y él escribe diferentes canciones para su misma gente con mensajes sociales de libertad, de lucha”, explicó Castillo.

Marley tenía un posicionamiento en contra de las guerras, tanto que ofreció un concierto después de un atentado.

El 3 de diciembre de 1976 un grupo de siete hombres armados irrumpieron en su casa, con el objetivo de callar la voz de un hombre que estaba haciendo eco alrededor del mundo y todo por cuestiones políticas.

Con saña, aquellos hombres descargaron los cartuchos en el cantante, su esposa y amigos que se encontraban presentes, pero a pesar de sus intentos de asesinato, todos tuvieron sólo heridas superficiales. El cantante, a pesar de lo sucedido, continuó con su presentación del show “Smile Jamaica”.

En la década de los setenta, la Guerra Fría había dividido al mundo y Jamaica quedó atrapada bajo un gobierno en donde se peleaban los capitalistas y los socialistas, mientras que su gente vivía un caos social y sus calles estaban dominadas por las drogas y la palabra del cantautor podía hacer la diferencia si apoyaba a un partido político. Es por esa razón que preferían callarlo.

“Trato de transmitir un mensaje de paz y de amor, quería que el mundo volteara a ver sus raíces y ver un poco su historia, de donde vienen y como eran”, indicó.

Fue un hombre religioso que tomó como credo el movimiento Rastafari, que consideraba a la marihuana como un sacramento, “levantó una religión que también estaba mal vista en Jamaica”.

Lamentablemente, el padre del reggae, que hasta en la actualidad pone a cantar temas como “No Woman, No Cry”, “I shot the sheriff”, “Jamming”, “Could you be loved”, entre otros, falleció a los 36 años de un melanoma lentiginoso acral, un tipo de cáncer que ocurre en las palmas de las manos, las plantas de los pies o por debajo de las uñas.