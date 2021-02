La inyección de energía que Johnny Pacheco impartía en tarima a las Estrellas de Fania era inigualable, tanto que el músico Roberto “Bobby” Valentín ya se atreve a asegurar que no vislumbra que se vuelvan a presentar como agrupación.

“Para mí las Estrellas de Fania no han muerto, pero al no estar él, que nos daba esa fuerza en la tarima, creo que no va a ser lo mismo”, afirmó el bajista y director de orquesta.

Sus palabras reaccionan a la noticia del fallecimiento del creador del sello discográfico Fania y de Fania All Stars a causa de una pulmonía que lo mantuvo en un hospital de Nueva York en los pasados días. Pacheco tenía 85 años.

“Hemos perdido un baluarte y un gran amigo y hermano y creador de este género y creador del sello Fania, de las Estrellas de Fania, un productor con una visión increíble”, lamentó.

Entre ambos floreció una relación de hermandad más allá de las tarimas. “Estoy bien, bien triste, porque no solamente perdí un compañero, sino perdí un hermano, porque nosotros éramos familia, y no solamente compartíamos en los conciertos, sino íntimamente compartíamos mucho como familia”.

Bobby Valentín llamó a Johnny Pacheco como un hermano, con quien compartía como familia.

El músico recordó a Juan Azarías Pacheco Kiniping -nombre de pila del fenecido maestro de la salsa- como una persona generosa, servidora, que siempre tuvo un buen consejo para él y para muchos de los que conforman el género de la salsa.

“Podías sentarte y hablar con él y si tenías algún problema, te daba consejos; él conmigo y quizás con muchos compañeros de nosotros, se portaba como un protector y nos daba muchos consejos, especialmente a mí me ayudó muchísimo y siempre le estaré agradecido de lo que hoy en día soy, porque sin él y lo que fue el sello, muchos de nosotros no estaríamos donde estamos hoy en día”, resaltó Valentín por vía telefónica.

“El Rey del Bajo” describió la fórmula creada por Pacheco bajo el sello Fania junto con Jerry Masucci como un “team de pelota”, donde “había tantos jugadores, y cuando estábamos tocando, nos convertíamos en uno solo”.

Clásicos de la salsa como “Descarga Fania”, “Quítate tú”, “Mi gente” y “Mi debilidad”, son una muestra muy pequeña del amplio catálogo de temas que llevan la marca de Pacheco.

“Esa visión la tenía él y su socio Jerry Masucci, pero especialmente él en lo musical, era una persona que te daba una energía en tarima y esa energía que tenía nos la proyectaba a nosotros”, valoró Valentín.