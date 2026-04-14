Bobby Valentín, una de las figuras más influyentes de la música Latina, recibirá el grado honorífico de Doctor en Música de la Universidad Interamericana, Recinto Metropolitano en una actividad abierta al público que se llevará a cabo el jueves 16 de abril a las 10:00 a.m. en el Teatro del Edificio John Will Harris del Recinto Metropolitano.

Este reconocimiento exalta una trayectoria artística extraordinaria que ha marcado profundamente la historia de la música puertorriqueña y caribeña, proyectando nuestra identidad cultural al mundo con excelencia, disciplina y pasión.

La distinción conferida a Bobby Valentín trasciende el ámbito artístico para convertirse en un acto de afirmación cultural y educativa. Su legado musical representa una contribución invaluable al desarrollo de la salsa y a la preservación de nuestras raíces, consolidándose como una figura emblemática cuya obra ha servido de inspiración a múltiples generaciones dentro y fuera de Puerto Rico.

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Este evento protocolar estará abierto al público, con una invitación especial a la comunidad salsera y a los seguidores del maestro Valentín, quienes tendrán la oportunidad de ser partícipes de este momento histórico.

Como parte de la celebración, Bobby Valentín ofrecerá una presentación musical acompañado por integrantes de su orquesta actual, junto a estudiantes y profesores del Programa de Música Popular de la universidad. Esta colaboración artística representa una experiencia educativa única, en la que los estudiantes compartirán escenario y proceso creativo y de ensayo con el maestro, quien además dirigirá la orquesta y ejecutará el bajo durante la presentación.

El otorgamiento del grado honorífico se realiza a través del Departamento de Artes Contemporáneas, Música Popular, reafirmando el compromiso institucional con la promoción de las artes, la formación integral y el reconocimiento de figuras que han contribuido significativamente a la educación cultural del país. Honrar a Bobby Valentín es, a su vez, un acto de enseñanza colectiva que fortalece la identidad y proyecta las aspiraciones de la comunidad universitaria.