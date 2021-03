“Come on, baby

Let’s do the twist”

El clásico del pop The Twist, popularizado en 1960 por Chubby Checker, suena ahora en clave de salsa en una nueva versión del músico y compositor Bobby Valentín y su orquesta.

Las memorias del bajista cuando estalló este fenómeno musical en la ciudad de Nueva York matizaron la reciente grabación, incluida la nostalgia del baile y la moda de la época, según se aprecia en el vídeo del tema en promoción.

“Viví esa época en Nueva York y vi el furor cuando el señor Chubby Checker sacó ese tema, cuando se presentó en uno de los shows más importantes de aquella época y vi el contagio de los bailadores, de la gente, y eso es lo que quiero proyectar en esto, porque no es solamente escuchar la canción, pero al ver lo visual, como que la gente relaciona una cosa con la otra”, detalló del primer sencillo de un álbum que contempla presentar.

“Para esa época todo lo que salía era la música y el baile. Por ejemplo, estaba el rock n’roll, el cha-cha-chá, el mambo, la pachanga, el boogaloo, todos esos ritmos que salieron en esa época, estaban combinados con la música y a la vez lo visual”, sostuvo el integrante de las Estrellas de Fania.

El vídeo realizado por Javier Hernández con la dirección artística de Orialis Valentín y Oria Rivera, hija y esposa del músico, respectivamente, se grabó previo a la pandemia, y en formato blanco y negro para transportar la imagen a la década del sesenta.

Valentín se gozó el éxito de El Twist original y se está gozando su versión, pero con lo que todavía no hace las paces es con el baile, sea este o cualquiera otro.

“Yo no sé bailar. Yo toco para que otro baile, pero me contagié al final del vídeo, me contagié y me transporté a eso”, confesó.

“‘El Twist’” es lo primero que presenta de una producción que combinará temas inéditos con otros igualmente conocidos en la memoria musical de la gente. “Temas de 40, 50 años los actualizas y parece como si los hubieras hecho hoy día. Vamos a ver qué pasa, porque tengo también en mente celebrar los 55 años de la orquesta, a ver si hacemos algo virtual en lo que queda de año”, anticipó el orocoveño.

La juventud salsera tiene que forjar su identidad

Valentín, de 79 años, reconoce que “hay talento” en las generaciones jóvenes que interpretan la salsa, pero no se les percibe un estilo propio.

“En esta generación hay talento, pero siempre he dicho que para tener éxito, tienes que escuchar lo que se ha hecho y averiguar cómo este lo hizo y cómo lo hizo el otro, y seguir eso, y lo importante es que tienen que crear un estilo, una identidad”, apuntó el director de orquesta. “Si te pones a escuchar, puedes decir, ‘Este es El Gran Combo, esta es La Sonora, este es Eddie Palmieri, este es Willie Rosario, este es Bobby Valentín’, y así sucesivamente. Esa identidad es la que tienen que buscar y hay que partir de ahí, porque nosotros lo hicimos”.

Siempre trato de estar pendiente a qué voy a hacer mañana y mejorar lo que hice, y hay que estar atento a todo, porque cada día que pasa van cambiando las cosas y no te puedes quedar atrás” - Bobby Valentín, músico, compositor y director de orquesta

Figuras legendarias como Tito Puente, Tito Rodríguez, y músicos de Cuba, influenciaron los inicios del bajista.

“Es como cuando cocinas, que usas mucha sazón , un poquito de esto y un poquito de aquello y creas tu propia receta, y creo que en la música se debe hacer lo mismo, porque copiar es fácil. Y si estás copiando, a quién le estás dando la promoción, es al que ya lo hizo, que no eres tú”, puntualizó.