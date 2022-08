Trabajar música que invite a la reflexión forma parte de la intención del binomio colombiano Bomba Estéreo.

Detallistas, amantes de la cultura y defensores de la naturaleza, las letras de sus temas cargan la encomienda de provocar en quien escucha mucho más que un momento de esparcimiento.

“La música es mántrica”, sostuvo enfática Liliana “Li” Saumet, vocalista principal del grupo que integra con Simón Mejía. “Si tú repites ‘estoy bien, estoy bien’, en un momento vas a estar bien. Si tú repites ‘estoy mal, estoy mal’, vas a estar mal”, afirmó sobre la costumbre de repetir estribillos de las canciones.

“Para mí la música es una voz muy importante, es un don que te da Dios -cada quien en lo que crea-, pero es un don superior que trae consigo muchas satisfacciones, pero también una gran responsabilidad y un gran compromiso porque la gente que te está escuchando será la gente que en el futuro va a tomar decisiones, entonces dependiendo de ese mensaje que tú entregues, esas personas van a tomar esas decisiones también. Tú eliges qué mensaje dar, porque es una gran responsabilidad”.

La producción del álbum Deja, que lanzaron a finales del año pasado, busca promover esa encomienda en la banda, que se presentará el próximo 11 de noviembre en el Coca-Cola Musica Hall.

“A veces pienso que ni siquiera soy yo quien escribe. A veces siento que son seres alrededor mío. Para este disco medité mucho, hice mucha introspección y una de las cosas era porque yo siento que uno es como un canal, y que me dieron ese don para poder escuchar a mi alrededor. En un espacio natural yo lo que escuchaba era la voz de la naturaleza quejándose un poco, la voz de los ancestros diciendo ‘hay que hablar’, ‘hay que decir esto’, entonces eso es súper importante”.

Apasionados del arte, y con más de 15 años de trayectoria, lograr millones de reproducciones de sus canciones es una finalidad que pasa a segundo plano. “Bomba Estéreo es una banda rara. No es la banda de los 10 millones de views, pero al final, esas canciones terminan perdurando con el tiempo para la gente. Entonces, es como una cosa más espiritual. Este disco fue muy específicamente pensado así”, afirmó. “Para mí es muy importante salir con una canción de la depresión (Deja), una canción que es un tema tan fuerte, cómo con la pandemia pude ver comentarios de gente diciendo que estas canciones habían cambiado su concepto. Yo decía ‘con que una persona se le quite de la mente que se quiere ir de este mundo, ya para mí eso es como todo el trabajo de mi vida, tiene un sentido’”. La producción discográfica se inspira en los cuatro elementos, como parte de la responsabilidad social que profesan.

“Es el balance del ser humano. Nosotros, más que ser feliz, más que ser exitosos, más que ser lo que sea, tenemos que estar en balance. Si tienes mucho, si tienes poco, es un desbalance. Los elementos son un balance. Son tierra, agua, aire y fuego, que se representan tanto en el cuerpo, en la mente, en el espíritu y la realidad de nuestro planeta, cómo este balance hace que todo funcione perfectamente. Así como la Tierra y el planeta, nosotros también en el interior tenemos los cuatro elementos”, expresó pensativa. “Reconocerlos y vernos, y estar consciente de ellos, nos hace también un poco conscientes de nosotros mismos”.

Muy real con Bad Bunny

Li Saumet se presentó con éxito en la serie de conciertos Un verano si ti que Bad Bunny realizó a finales de julio en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde se unió a la estrella urbana para interpretar Ojitos lindos. Recordar cómo se dio la oportunidad de colaborar para el sencillo, que forma parte del álbum que el puertorriqueño lanzó en mayo, le despierta una sonrisa.

“Fue súperlindo porque fue algo muy casual, se dio muy real”, confesó complacida. La libertad creativa apoyada por Benito Antonio Martínez Ocasio abonó al resultado anhelado. “Para mí es súperimportante. Me dejó hacer lo que yo quisiera. Simplemente, me mandaron un track y yo canté lo que quise, hice lo que quise, y eso fue para mí otra manera de trabajar. Para mí fue la colaboración más fácil que he hecho en mi vida, y se dio tan natural porque yo hice lo que quise, y luego él aporto”, describió sobre la experiencia, y reveló que personalmente, no lo conocía.

“Me emocionó mucho la invitación. Me dio mucha alegría y como que dije ‘yo nunca he hecho reguetón así directamente con alguien que hace reguetón, pero me parece súperinteresante hacerlo con él porque es una persona distinta y súpercreativa’. Es hermoso porque era una canción bonita, él tenía muy claro lo que quería, una canción bonita, y confió, y eso es lo que pasa cuando tú confías”.

Para su presentación en Puerto Rico en noviembre, como parte de su gira mundial Quien viene conmigo Tour, además del favor del público, la motiva la conexión con el suelo caribeño.

“Estoy feliz y agradecida por tanta generosidad, del amor de acá”, dijo. “Superemocionada porque esto es Caribe también, esto es playa. De donde yo vengo, es playa, entonces es como costeño. Yo me siento en mi casa”.

Para el concierto, boletos a la venta a través de Ticketera.com.