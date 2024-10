“Siempre he soñado, desde chiquito, en pisar un escenario grande para decir que soy de Puerto Rico, porque vivo orgulloso de donde nací”.

Con esas palabras, José Luis Ramírez Santiago agradeció al público que aplaudió su desempeño en la más reciente audición a ciegas en “The Voice”.

El cantante habló con Primera Hora sobre su reciente hazaña en el “reality show” de NBC, donde impresionó al jurado compuesto por artistas como Snoop Dogg, Gwen Stefani, Reba McEntire y Michael Bublé con su interpretación de “Traitor”, tema original de la cantautora y actriz Olivia Rodrigo, llevando a los cuatro a virar sus asientos para convencerlo de formar parte de su equipo musical.

PUBLICIDAD

“En algún punto de la canción pensé: “¡Ay, whatever! Te vas a volver para tu país, no se van a virar, porque me hicieron sudar. Yo me dije que lo importante es que llegué, representé a Puerto Rico hasta este punto, ni modo. Pero cuando se viraron los cuatro fue algo superloco, ni pude terminar, empecé a llorar”, manifestó el boricua en entrevista telefónica.

José Luis, que ahora compite en la vigesimasexta edición de la competencia musical, decidió unirse al “Team Gwen”, asegurando que aunque los demás integrantes del panel halagaron su presentación, la voz de “What You Waiting For” vio algo que anhela fortalecer.

“Todos me dijeron cosas espectaculares, especialmente Michael Bublé, que me habló hasta en español, lo amo; pero me fui con Gwen, porque como cantante, una de mis metas siempre es no pararme en el escenario para cantar por cantar, sino cantar para edificar personas, llevar el mensaje, contar una historia y que la gente se pueda identificar y se monten a esa montaña rusa de emociones conmigo”, expresó el joven músico.

“Gwen es una persona que no me conoce, y que me diga que sintió cada letra de la canción, que ella creyó lo que yo estaba diciendo, fue algo que me dijo: ‘ella entiende mi versión’”, agregó.

El también compositor manifestó su alegría por finalmente pisar el popular programa tras cuatro años de intentos, tener este “trampolín” para exponerse ante el mundo y continuar con sus proyectos musicales.

“Me encantaría tener un grupo de personas que me escuche, que se identifiquen con mi mensaje que quiero dar, y crear ese mismo espacio seguro que creó Lady Gaga cuando yo era un niño. Eso es lo que yo quiero”, manifestó el boricua, quien compartió que el amor por la musica nació de su familia, particularmente de su mamá, que prendía su radio a temas de la “Mother Monster”, Destiny’s Child, Beyoncé, Mariah Carey y Whitney Houston.

PUBLICIDAD

“Desde chiquito, yo decía que quería ser cantante, y mi tía me regaló un pianito de 12 teclas, que yo fastidiaba mucho, tenia mucha energía, y me ponía a tocarlo y que canalizara mi energía ahí, pero cuando ella se percató de que dejaba de fastidiar, tiene potencial, por lo que tomé unas clases de piano en el Conservatorio hasta que entré a la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini en el 2015, y de ahí me gradué en el año 2021″, agregó.

El actual alumno del Programa de Música de la Universidad Interamericana de Puerto Rico también agradece el apoyo inminente que ha recibido de la profesora Brenda Hopkins, quien compartió el video de su interpretación en la audición a ciegas del programa con mucho orgullo. Sin la educadora, no contaría con la seguridad que lleva ahora a su arte, manifestó el carolinense.

José Luis Ramírez Santiago agradece la seguridad que lleva a la tarima tras la mentoría de su profesora de música de la Inter, Brenda Hopkins. ( Suministrada )

“La pandemia me desconectó un poco de lo que era la música, yo estaba bien inseguro, y ella vio el potencial en mí, y ella, siempre, en todo lo que necesito, en todo me apoya. Si hay algo despúes de máximo, es ella”, afirmó José Luis sobre Hopkins, quien lidera el Conjunto de Rock de la Inter Metro.

¿Y qué podremos esperar de los próximos episodios de “The Voice”? El puertorriqueño dijo que el público verá “mucho talento, demasiado de mucho talento”.

“No puedo darles muchos detalles, pero estas rondas de batalla (de canto) van a ser bien intensas”, expresó.

“The Voice” se transmite todos los lunes y martes, a las 8:00 de la noche, por NBC Puerto Rico.