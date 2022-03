Dedicarse a la música le llegó sin planificar. No se trataba de una aspiración que lo motivara desde infancia. Mientras crecía en varios barrios del este de la Ciudad de Panamá, ni siquiera consideraba que se tratara de una posibilidad real.

“Estaba convencido de que solamente había nacido para la calle”, manifestó el intérprete urbano Boza, quien el viernes pasado estrenó el álbum Bucle. “Era mi día a día. Era mi mundo, lo único que conocía”, añadió en entrevista telefónica con Primera Hora desde su tierra de origen.

A sus 24 años, Humberto Ceballos Boza celebra dejar atrás ese mundo, que a sus 17 años lo llevó a cumplir una condena de siete meses en prisión luego de que a sus 15 fuera detenido por tráfico de armas. La experiencia lo convenció de que esa realidad era su destino. Pero el apoyo de su familia y de su manejador, Irving Quintero “Faster”, a quien había conocido poco tiempo antes de su ingreso en prisión, lo motivaron a darse una nueva oportunidad.

“Hay veces en que uno se rinde”, reflexionó pensativo sobre el intento fugaz que tuvo en la música poco antes de cumplir su condena. “Mi manager me fue a visitar varias veces. Yo le había dicho que no quería cantar temas, que lo mío era la calle, y mi mamá, mi papá y todo el mundo que me iba a visitar me decía que no me rindiera. Yo me pasaba detenido en cuarteles y para mí era lo más normal, y me dijeron que no me acostumbrara a eso, que tenía futuro en la música”.

Al salir de prisión, optó por volver a intentar abrirse espacio en la industria musical.

“Me puse para lo mío. Me separé de personas y salí con hambre de comerme al mundo”, resaltó con entusiasmo. “A los dos días de salir de la cárcel me metí al estudio y no he parado”. Los recuerdos lo llevan a reflexionar sobre la importancia de rodearse de las personas correctas para un entorno de armonía.

“Gracias a Dios pude controlar esa turbulencia. Siempre es bueno un consejo que se le pueda dar a un muchacho, más que tirarle la mala. De ahí en adelante, me di cuenta de que lo que me proponga lo puedo hacer, enfocándome en mí y poniendo a Dios por delante”.

Desde entonces, ha logrado consolidar su carrera en Panamá, triunfo que se acentuó en 2020 con el tema Hecha pa’ mí. “(El sencillo) fue el final de una etapa y el comienzo de otra. Fue subir un escalón más. En Panamá ya había llegado al tope y necesitaba salir, y gracias a Dios, se logró”.

Entre sus logros recientes, está su nueva producción discográfica. “Un bucle es algo que se repite todo el tiempo, algo que te atrapa”, explicó al referirse al título del álbum, y expresó su intención de provocar esta reacción con cada canción.

Bucle cuenta con 13 temas, de los que seis son inéditos. El tema en promoción con el lanzamiento es Tick Tock. “Es una canción muy comercial, de la evolución que han tomado las redes sociales. Digo todo lo que sucede dentro de la juventud ahora mismo, obviamente enfocándome más en una mujer”, describió.

El álbum presenta ritmos que incluyen fusiones con el dancehall, afrobeat y R&B. En cuanto a las letras, Boza resalta que “hay de todo, para bailar, para enamorar a una niña, desamor, decepción. Han ido pasando muchas cosas en mi vida y son las cosas que están en el álbum”.

El disco incluye el tema Ella Remix, que cuenta con las colaboraciones de Lunay, Lenny Tavárez, Juhn, Beéle. “Los muchachos me brindaron su apoyo y estoy muy agradecido con ellos. Hizo que la canción explotara”, dijo. “Ya todos son como superamigos”, afirmó, y destacó que se trata del único tema que cuenta con artistas invitados. “Trato de sacar los álbumes solo, para mostrar quién soy yo”, expresó Boza, galardonado como “artista revelación” en los Premios Heat, nominado a los Latin Grammy en 2021 como “mejor nuevo artista”, y en 2022 en Premio Lo Nuestro en la categoría “artista revelación masculino”.

Además de Ella, Bucle incluye temas que ya ha promovido como En la luna, Párrafo 8, No sé qué, Por ti y Money Fast.