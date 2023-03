Ni siquiera la congestión nasal que sufrió detuvo que el cantante español Braulio conquistara con su canciones románticas y jocosas anécdotas al público que se dio cita a su concierto “De regreso” el pasado domingo en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

El veterano vocalista inició su presentación a las 5:23 de la tarde con dos de sus grandes éxitos: Sobran las palabras y La más bella herejía.

“Buenas noches, Puerto Rico. ¿Ustedes creen que vinieron a ver un show? Pues no, ustedes van hacer el show conmigo. Estoy con catarro, si se sale un gallo disculpen, lo cogemos y hacemos un asopao”, manifestó el intérprete entre risas.

El artista oriundo de Islas Canarias, quien hacía cuatro años no se presentaba en la Isla, hilvanó, como es su estilo muy particular, anécdotas jocosas y sus bromas pueblerinas entre cada canción.

“Esta canción que les voy a cantar es una de las más atrevidas, Por qué coño hemos cambiado. En España me hicieron cambiar la letra. ¿Por qué? Si las cosas hay llamarlas por su nombre”, subrayó.

Continuó su participación con una de las canciones más solicitadas por sus fans, El vicio de tu boca.

“Este tema sí debería estar prohibido para un abuelo seis veces, ¿quién me mandaría a escribir tan alto? El día que no pueda cantarla me retiro de los escenarios”.

El cantautor reveló que el motivo que lo inspiró a escribir la canción ¿Quién dijo que esto no es amor? fue una pareja de homosexuales que conoció en España.

“Conocí a esta pareja de hombres que llevaban 40 años de relación; me contaron por todo lo que habían pasado y aún así seguían juntos. Quién dijo que eso no es amor, si con una mujer yo mismo no llevo una relación de tantos años”, sostuvo.

Su poderío vocal y dominio escénico en cada una de sus interpretaciones fue recibida con sonoros aplausos.

A mitad del concierto, el carismático cantante pidió que lo ayudarán a bajar del escenario para estar en contacto directo con el público. El artista recordó la caída que sufrió en ese mismo escenario hace unos años, consecuencia del cual se fracturó uno de sus tobillos. Acompañado por la concurrida audiencia interpretó Navegar en ti.

Con sus canciones de amor y desamor El culpable, Cuando se acaba la magia, Crónica, Amor de sal, Que tentación y Noche de bodas hizo vibrar de emoción al público que suspiraba y cantaba.

La parte más emotiva de la noche se produjo con la canción Morir en San Juan, tema que compuso a raíz de una experiencia que vivió en Puerto Rico, una noche de San Juan. El artista se aflijió tanto que tuvo que parar de cantar, respirar, y volver a comenzar. Su evidente amor por la Isla fue reciprocado con una ovacion del agitado público.

Braulio cerró su presentación, una producción de Rosalis Torres Flores, con sus dos grandes éxitos, En la cárcel de tu piel y En bancarrota, complaciendo de esa forma a sus fans que las solicitaban.