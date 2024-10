Lista para regresar con “mucho baile y mucha energía” a sus raíces.

Eso manifestó la cantante Brenda K. Starr, quien llevará a cientos de fans a un viaje en el tiempo con su espectáculo en el concierto “Freestyle Free for All”, que se celebrará el viernes, 15 de noviembre, desde el Coca Cola Music Hall.

Tras 16 años de no pisar tierra boricua, la exponente neoyorquina encenderá el conocido recinto junto a otros 13 artistas que interpretarán sus éxitos de los años 80 y 90 que no solo se escucharon en las ondas radiales, sino que reinaban en los “parties” de marquesina, proms y clubes nocturnos tanto en la Isla como Estados Unidos.

“De la Isla solo piensan que hacemos reguetón y salsa, pero este género también vive en el corazón de la gente y estoy contentísima de visitarla nuevamente para cantar, revivir muchas memorias de joven, transportarme también al tiempo que comencé en la música tropical, visitar El Morro con (el trompetista) Humberto Ramírez, y acompañar a mi mamá a ver a su papá en su natal Añasco. Son muchas memorias hermosas que tengo de allí”, expresó la exponente de ascendencia puertorriqueña, quien resaltó que los presentes disfrutarán de números como “Yo creo en ti/I Still Believe”, “What You See is What You Get”, “Over and Over”.

No obstante, la también compositora expresó que anhela también llevar a la escena otros números como “Herida”, que más allá de ser uno de sus primeros triunfos en el género tropical, se trata igualmente de una de las canciones que sus seguidores le piden interpretar.

“Eso sería como un regalito”, dijo entre risas la intérprete, quien expresó entusiasmo al compartir las tablas con colegas como el grupo Exposé, reconocido por éxitos como “Seasons Change”, “Point of No Return”, “Let Me Be the One”, “Come Go with Me”; Lisa Lisa con “Can You Feel the Beat”, “Head to Toe” y “I Wonder If I Take You Home”; el conjunto TKA con “María”, “Come Baby Come”, “Louder Than Love”; y el rapero Freedom Williams, del grupo musical C+C Music Factory, con “Gonna Make You Sweat”, “Here We Go, Let’s Rock & Roll”, “Things That Make You Go Hmmmm”.

“Para mí, yo tengo que representar a mi gente y sé que a todos les gusta a la música de salsa, y la música es universal, todo el mundo tiene la oportunidad de identificarse con cualquier género”, agregó.

Otras figuras que se unen a este fiestón son Cynthia, con sus canciones “Change on Me”, “Dreamboy/Dreamgirl”; Lisette Meléndez, con “Together Forever”; Coro, con “Where Are You Tonight” y Cover Girls con “Show Me”, “Because of You”, “Wishing on a Star”; Rob Base con “It Takes Two”; Johnny O con “Fantasy Girl”, “Dream Boy/Dream Girl”, y MGM Guarnera Brothers con su conocido “Volare”. Y, desde Suiza estará Jenny Berggren (Ace of Base) con “All That She Wants”, “It’s a Beautiful Life” y “Don’t Turn Around”, con la ayuda de DJ Blazer One y DJ Barón López, que animarán con sus mezclas esta nostálgica noche.

Brenda K. Starr, por su parte, aseguró que seguirá disfrutando de esta nueva vuelta a su carrera, en la que persigue su meta de revivir buenos recuerdos a su generación a través del “freestyle”.

“Quiero que todo el mundo tenga un tipo de música que los pongan alegres, que cuando lo escuchen, que sientan el ritmo, se identifiquen con la letra también, pero cuando lo escuchen de nuevo, que se sientan que echaban de menos disfrutar de la misma, así que si no tienes sus boletos, que los compres, porque esto será un día para revivir la juventud”, indicó la cantante sobre la actividad que contará con el “Huracán Boricua”, Maripily Rivera y Noel “Speedy” Mercado como animadores.

“Freestyle Free For All”, antes de pisar suelo boricua, se presentará el viernes, 8 de noviembre, en el Rosemont Theater en Chicago (Illinois); y el sábado, 9 de noviembre, en el OLG Stage de Fallsview Casino en Niagara Falls, Ontario (Canadá). Durante el mes de noviembre, el espectáculo se llevará a cabo el sábado, 16 de noviembre, en el Hard Rock Live Etess Arena en Atlantic City (New Jersey); y el viernes, 22 de noviembre, en el Hard Rock Live en Hollywood (Florida).

Para más información y compra de boletos puede acceder a Ticketera.com.