El rapero puertorriqueño Brray da al traste con cualquier apreciación de que el reguetón ha perdido su esencia al apostar de nuevo al sonido original de este estilo rítmico en el nuevo sencillo La depre, para el que se unió a unas de las voces representativas del género, Zion, y fue producido por Young Martino.

El vídeo que apoya este lanzamiento del sello White Lion Records -fundado y presidido por Elías de León- y Universal Music, también disponible en las plataformas digitales, cuenta la historia de una novia devota y fiel que, tras terminar su relación, no cae en una depresión interminable, sino que se siente empoderada y sale a seducir. Aunque ama a su hombre y piensa que algún día volverán a estar juntos, por ahora, elige satisfacer sus necesidades con Brray.

PUBLICIDAD

El sencillo se inspira en el flow del reguetón del pasado, incluyendo canciones como, Más Flow 1, Blin blin, Motivando a la yal, trayendo de vuelta la esencia de los sonidos que tanto se extrañan. El sencillo busca “transportar” a la discoteca con enérgicos ritmos de DJ Blass.

“Yo me tomo muy en serio cada tema que hago. Invierto horas de estudio, me vivo ese tema y hasta que no lo siento de verdad no lo hago público. La depre no ha sido la excepción, trabajé en una canción que le hace justicia al reguetón, incorporé a un artista que le va perfecto al tema y además es alguien con quien me gusta trabajar, agradezco a Zion por esta colaboración que le dio al tema otra dimensión”, expresó mediante declaraciones escritas el artista.

A Brray siempre le gusta participar en el proceso creativo de sus vídeos. En este caso, se inspiró en los vídeos de los años 2000 (de artistas como Daddy Yankee y Nicky Jam) y compartió su visión con Santi (Insomnia Pictures), que le ayudó a darle vida a estas ideas. Los fans encontrarán el vídeo tan divertido y creativo como la letra de la canción y los ritmos de reguetón.

La depre está contenido en el repertorio de lo que será su primera producción musical, el cual incluye diversas colaboraciones con intérpretes reconocidos del género urbano y se estará anunciando próximamente.

“Hay mucha gente quejándose de que el reguetón esta muy pop, que ya se puede considerar como pop latino, que no es lo mismo de antes. Con lo que vengo, me dediqué a que todos los reguetones suenen como antes y sé que lo logré”, añadió Bryan García Quiñones, su nombre de pila.

PUBLICIDAD

Sobre Brray

Natural de Trujillo Alto, Puerto Rico, Brray se formó entre el deporte del béisbol, la influencia del rock que recibía por parte de su padre y el rap y reguetón que crecía en la Isla simultáneamente con él. Una lesión en un brazo lo distanció del terreno de juego, enfocándose entonces en otra pasión que ardía en su interior: la música.

La depre esta disponible en todas las plataformas digitales de música.