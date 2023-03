Hay ansiedad, pero más que todo, mucho entusiasmo.

En medio de una agenda activa con planes de lanzamiento de nuevos sencillos y un álbum, el intérprete urbano puertorriqueño Brray confiesa su sentir en cuenta regresiva a su show de mañana, sábado, en Vivo Beach Club, en Carolina. Estar en un escenario no es algo nuevo para él. En su ascendente trayectoria musical, ha realizado presentaciones en solitario en clubes nocturnos y en diversos espacios reducidos. Además, ha participado como invitado de renombrados artistas en principales recintos, pero nada compara con la responsabilidad de estar ante un público como protagonista en una dinámica a otro nivel al acostumbrado.

“Es mi primer concierto. He hecho shows de discoteca de 40 minutos, de 45, pero no un show de dos horas como va a ser este. No es lo mismo ser invitado que tú tener que cuadrar todo, tu rundown. No es lo mismo, pero estoy ready”, afirmó entusiasmado Bryan García Quiñones, y aclaró que, de nerviosismo, nada. “Es más ansiedad, de que todo esté bien, porque ahora mismo en lo que es el concierto, yo estoy de lleno metido completamente, ‘cómo va esto’, pero nervioso no estoy. Yo estoy ready. Es un escalón para seguir y llegar lo más lejos que yo pueda”, expuso el responsable del álbum Err Bambini, que lanzó en 2021.

El repertorio de Brray, quien se ha dado a conocer principalmente en la escena del trap, incluirá temas de sus inicios, incluyendo algunos popularizados a través de la plataforma de música SoundCloud. Si bien compartió que la lista de invitados la componen alrededor de diez artistas, solo adelantó la presencia del intérprete Joyce Santana en tarima. También, de la exponente urbana RaiNao, quien a su vez tendrá su propia presentación en el evento. Precisamente, la ocasión será un pretexto perfecto para interpretar en tarima junto a la artista el tema Tú y yo, que estrenó en diciembre.

“La letra trata de esa persona que, por más que pase el tiempo, por más lejos que esté, por más que pasen cosas, uno siempre vuelve a esa persona porque ahí es donde uno puede ser uno mismo, por eso el tema se llama Tú y yo”, afirmó sobre el sencillo que fusiona el reguetón con el ritmo electrónico. “Es otra faceta mía porque a mí siempre me ha gustado lo que es el house, la electrónica, pero ahora me puse a hacerlo. Este tema con RaiNao es de mis favoritos del disco que viene ahora, El alma de la fiesta. Es un temita que yo quería hasta venderlo, y después dije ‘no lo voy a vender, el tema es muy duro’. Le dije a RaiNao ‘mira, móntate’, y se montó. Yo compuse el coro, RaiNao su parte, y el verso lo compuso Mora”.

Dentro de sus proyectos en lo que va de año, se incluye el lanzamiento reciente del tema Pretty Bad Bitch, con la colaboración de Young Miko. “Trata de lo que es la boricua cuando coge su power y tiene lo suyo. Se deja sentir en todos lados del mundo. No importa dónde sea, la boricua siempre resalta”, explicó, y adelantó que ambos sencillos formarán parte de su álbum, pautado para estrenar antes del próximo verano.

“Este disco es lo más yo que hay porque así mismo soy yo, el alma de la fiesta, me encanta la pachanga”, confesó con gran entusiasmo la voz de La depre y No lo compro, con un catálogo que incluye colaboraciones con figuras como Karol G y Nicky Jam. “Tiene de todo lo que puedes escuchar en una discoteca, para el party”, agregó sobre la producción discográfica de 16 temas que, además de trap, presentará su voz en reguetón, dembow y salsa, entre otros ritmos.

Brray también mantiene parte de su enfoque en la amplia lista de presentaciones en Estados Unidos, en ciudades como Kansas, Carolina del Norte, Detroit, Austin, Nashville, San Francisco y Los Ángeles. Montreal, en Canadá, se añade a su ruta. “Tengo el proyecto con Juanka, que eso también viene por ahí, un álbum de los dos. Y el proyecto de las Ovejas Negras, con Joyce Santana y Young Martino, que por fin creo que este año vamos pa’ encima”.

Seguir fortaleciendo su trayectoria lo mantiene motivado, convencido de cuánto vale la pena echarle ganas a un anhelo. “Me da alegría ver a lo que he llegado, y que lo he hecho sin forzarlo porque yo no soy un artista de controversias, no soy un artista de bochinches, y comoquiera el público escucha mi música”, reflexionó complacido. “Además de eso, en el camino he conocido a mis ídolos y mis ídolos me han dado respeto. Eso para mí es de las cosas más grandes que en mi proceso he visto, que miro para atrás cuando decía ‘yo quiero grabar con fulano’, y mira ahora, hoy puedo decir ‘grabé con fulano’, mucha gente que fui fan de ellos”, añadió con orgullo, y mencionó a Arcángel, De La Ghetto a Wisin y Yandel y Jowell y Randy dentro de esa lista.

