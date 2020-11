Tiene presente el valor de toda mujer, y por eso quiso trabajar en un tema que les hiciera reflexionar sobre su amor propio y la importancia de darse a respetar.

El artista urbano Bryant Myers se siente tocado por las noticias sobre crímenes de violencia doméstica en la Isla, lo que lo inspiró a separar unas letras de su sencillo Sé fuerte dirigidas a decir adiós a una relación tóxica.

“Me motivó hacerlo estas cosas que están pasando en Puerto Rico, en el mundo, muchas situaciones de violencia hacia las mujeres, muchas cosas que he visto por las noticias”, manifestó con preocupación.

“Va dedicado a la mujer, hablando de que si está en una relación en la que le va mal, que salga de ahí, que sea fuerte, que no piense que no va a haber futuro, o que no hay un futuro mejor. Siempre van a haber cosas mejores después”, resaltó, y extendió una invitación a romper con la dependencia emocional.

“Que no se encierren en que no pueden dejar a esta persona. Salgan de eso, salgan de esa negatividad, que pueden ser felices. Sean fuertes. Nadie tiene por qué hacerles daño, ni por qué tratarlas mal”.

Para quienes opten por señalar su intención con el argumento de que, ciertamente, el género urbano se ha prestado para letras machistas, Bryant quiso defender su punto.

“Hago música para todo tipo de público. Hago música para vacilar, para la calle, para las discotecas”, expresó. “En la música que yo hago no estoy hablando de que yo maltrato a la mujer. A lo más que he llegado es a música que habla de sexo. Eso no quiere decir que yo no pueda ser serio, ni respetar a una mujer”, añadió enfático.

El tema en promoción se incluye en su segundo álbum de estudio, Bendecido, que estrenó el viernes, y que cuenta con 17 temas, incluyendo la versión remix del éxito Wow.

“Este disco significa mucho para mí ya que lo he hecho con tanto sacrificio, tantas cosas que han pasado en mi carrera, tantos cambios”, manifestó pensativo Bryan Rohena Pérez sobre la producción que debutó #1 en ventas de Apple Music.

“En el álbum hay temas de todos los estilos, más calle, trap, hay temas de reguetón más comercial. Espero que cada público se identifique con alguna canción porque cada canción tiene su esencia, esa vibra que te transporta a algo”, repasó con orgullo del álbum que cuenta con colaboraciones de Arcángel, Nicky Jam, Farruko, Darell, El Alfa, Rauw Alejandro, Lyanno y Zion & Lennox.

“Son gente que admiro y respeto mucho. Me llevo superbién con ellos”.

No se deja tumbar

El título de la producción discográfica lo deriva de reflexionar sobre sus orígenes, sus logros y sus aspiraciones.

“Me siento bendecido por como estoy ahora mismo, de donde vengo, de mi pasado, de hace unos años atrás y cómo he ido creciendo en mi carrera, en mi futuro. He ido consiguiendo mis cosas poco a poco”, manifestó con orgullo el trapero natural de Carolina, y resaltó el arte de la carátula, que se divide en un antes y un después.

“Se refleja el mensaje que queremos llevar con el nombre de Bendecido, que es donde yo estaba antes abajo en el barrio, y arriba es donde estoy ahora, mi casa”.

Su determinación para trabajar en sus planes, no se la quita nada. Parte de este sentir lo expresa en el sencillo Relax, que se incluye en el álbum.

“La gente puede hablar de mí, me pueden tirar, puede decir cualquier cosa negativa y yo sigo tranquilo”, sostuvo con su habitual temple pasivo. “Todo el mundo tiene haters. Yo tengo mucha gente que me quiere y es lo que verdaderamente importa. Pues me siento relax, me siento bien tranquilo”, expuso con énfasis, y compartió su fórmula para mantenerse de pie dentro de la adversidad.

“Me apoyo en eso y en que también creo mucho en Dios. Nunca he sido una persona de frustrarme. Siempre he sido fuerte de mente, de controlar bastante mis pensamientos, mis emociones”, afirmó la voz de Tanta falta y Esclava.

“He aprendido a manejar eso. Así me he mantenido. La gente que habla bien de mí, bien. El que habla mal, normal, no me importa. No le doy mucha mente. Sigo enfocado en mi carrera, y en mis cosas”, aseguró, y de paso, confesó cuánto extraña los escenarios en esta etapa en que la crisis de salud por el coronavirus ha forzado a suspender eventos multitudinarios.

“Me hace demasiada falta. Estoy loco ya por volver a conectarme con mi gente, con las canciones. Esa vibra es algo único, esa conexión con los fanáticos nos da fuerza a los artistas”.