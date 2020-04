Más que contento de contar con la colaboración de uno de los veteranos.

El artista urbano Brytiago, como es de esperar, muestra su ilusión de estrenar hoy el vídeo de su sencillo Borracho. Pero el entusiasmo asoma no solo porque representa un esfuerzo más para fortalecer una carrera que sigue en ascenso, sino también por la realización de una experiencia que anheló desde que el reguetón comenzó a adentrarse en sus preferencias musicales. Se trata de la oportunidad de que el reguetonero Wisin grabara para su álbum, Orgánico.

“Era una de las metas que tenía”, manifestó Bryan Rafael Cancel Santiago. “Crecí escuchando la música de Wisin y Yandel, de todos los artistas de esa generación, Daddy Yankee, Don Omar”, afirmó. “Aprendí muchas cosas de ellos, y cuando se me dio todo lo que pasó con mi carrera, todas las cosas que empezaron a pasarme, siempre tuve artistas en mi mente que dije ‘en algún momento de mi vida quiero colaborar con ellos’, así que para mí es un honor que (Wisin) me diera el sí de colaborar en mi disco, que me apoyó desde que le enseñé el tema, que ‘me encanta esa canción, vamos a hacerla’”, destacó la voz de Asesina, cuyo vídeo sobrepasa las 405 millones de reproducciones en YouTube.

PUBLICIDAD

La experiencia acentuó la buena impresión que tenía de uno de los artistas favoritos de su niñez.

“Es un maestro, créeme. Cuando empecé a colaborar con él, porque grabé algo para su disco, él grabó para el mío, ahí empezamos a colaborar en cuanto a la música, y me di cuenta de que es muy creativo y se involucra mucho en la producción y está muy pendiente de los proyectos, del vídeo. También, era como si nos conociéramos de años. Muy buena vibra”.

La letra del tema aborda la angustia de una ruptura amorosa. “Es esa canción que tú quieres poner a las 3:00 de la mañana. Casi siempre cuando uno tiene un despecho encima, a uno le da con beber y con llamar (a la expareja) y enviar mensajes, aunque después te arrepientas”, dijo sobre el tercer sencillo de su álbum, cuyo vídeo se grabó en Miami, Florida.

“Es comercial, bailable. Trae la fusión del reguetón de ahora con el de los tiempos de Wisin y Yandel. Quise que hubiera de los dos lados, mi estilo, pero que también tuviera su estilo”.

El asunto del desamor le trae recuerdos. “Claro que me ha pasado varias veces”, confesó. “Es un tema que me identifica mucho. Lo viví y siento que como yo, mucha gente le va a pasar porque siento que por más bien que uno esté con la pareja de uno, siempre, en todas las relaciones, hay sus problemas”, reflexionó, y aclaró que “es una canción de despecho pero asimismo tiene su bailoteo, es alegre”.

PUBLICIDAD

A su vez, sobre las dificultades amorosas, invitó a reflexionar sobre la importancia de “que no hagan nada bajo los efectos de la bebida. Siempre hay una solución en la vida y, aun así, si no se puede arreglar la situación por completo, siempre se busca la manera de dejarlo todo lo mejor posible”.

Dentro de los logros de su álbum, destacó la aceptación del sencillo Dispo, que grabó con Jhay Cortez, y que en un mes cuenta con más de 19 de millones de vistas en YouTube. “Jhay es un artista de la nueva generación, un chamaco que vengo escuchando desde que salió. Me encanta su música”, dijo con admiración, y adelantó que trabaja en un nuevo álbum.

“Estoy preparando un EP con un artista sorpresa que colabora dentro de mi disco (Orgánico), y aparte de eso estamos preparando un EP que, si Dios lo permite, lo vamos a lanzar a finales de este año, tan pronto salga su álbum y mi álbum”.

Al hablar sobre cómo lidia con la situación del aislamiento ante la crisis por el coronavirus, el intérprete urbano expresó cuánto ha cambiado su rutina. “La estoy pasando con mi familia y uno que otro video que hago aquí (donde vive) porque en verdad, me aburro, pero también aprovechando y terminando cosas que me faltaban por grabar. Y compartiendo con mi familia, que llevaba tiempo que no compartía con ella, y haciendo lo que se puede. Yo sé que no se puede estar en la calle”.