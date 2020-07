Nada lo detiene.

Lograr el lanzamiento de su álbum Orgánico estaba en los planes del artista urbano Brytiago desde principios de año, cuando comenzó a promover los sencillos Te fallé, Borracho, Cositas y Dispo como anticipo a lo que sería la producción discográfica. Y aunque la pandemia del coronavirus alteró los planes para muchos en el mundo de la música, el intérprete se mantuvo en su determinación de materializar su sueño.

Claro en su enfoque, Bryan Rafael Cancel Santiago celebra que a partir de hoy su fanaticada podrá disfrutar de la producción de 16 temas que cuenta con colaboraciones de Darell, Wisin, Rauw Alejandro, Farruko, Dalex, Lunay y Ozuna, por solo mencionar algunos.

Se hace realidad

“El año nos recibió con lo del coronavirus y no sabíamos lo difícil que se iba a poner el 2020”, analizó. “Orgánico es un álbum de mucho trabajo, de mucho sacrificio”, afirmó. “En cuanto a grabación, lo tenía listo. Me faltaban videos”, por lo que “hicimos todo lo posible por terminar los videos del álbum en medio de la cuarentena y lo logramos. Estoy sumamente contento Estoy ansioso porque ya se lo disfruten”.

Lo que promete

“Es un álbum muy variado”, aseguró. “Dentro del álbum me encargué de hacer de todo un poco, dancehall, reguetón, trap, que es mi esencia, de donde yo vengo. Hice un tema que es drill (variante del trap), que es un movimiento que está empezando a crecer aquí en Puerto Rico y en muchas partes del mundo, que siento que va a ser igual que el trap o hasta más grande, quién sabe. Tengo un dembow (Al garete) con Kiko El Crazy. Me encargué de todo un poco dentro del álbum”.

La felicidad de recuperar a Luna

El artista vivió momentos de angustia a principios de esta semana cuando su mascota Luna, una French Bulldog, se extravió de la casa tras dejar un portón del patio semiabierto luego de una actividad con invitados. “Me volví loco”, recordó. “Entré a la casa. Me metí a bañar y dejé la puerta del family, que es donde ella duerme, abierta. Ella sabe abrirla. Si quiere hacer sus necesidades, le da con la cabecita y abre la puerta. Parece que de madrugada abrió la puerta y se salió”, dijo sobre el suceso. “Los muchachos que están construyendo en mi casa se montaron en los carros, yo también, a buscarla, los vecinitos en las bicicletas, me desesperé”, confesó. “Gracias a Dios una señora como cuatro calles más abajo la agarró porque la vio y dijo ‘la vi tan bonita, y tan cuidadita y gordita, la llamé y vino donde mí. Me quedé aquí con ella porque sabía que era de alguien, pero no sabía de quién'”.

Celebró su cumpleaños

El artista cumplió 28 años el martes de esta semana. “Lo pasé con mi familia más close porque como saben, no podemos compartir mucho por lo de la pandemia, pero fuera de todo, lo pasé trabajando”, dijo. “Lo pasé bien diferente, pero lo pasé bien, lo pasé mejor de lo que pensé, lo pasé contento porque sé que tengo la música ready, el trabajo ready, y que esta misma semana se van a poder disfrutar el álbum”.

Lo que le falta

Si bien lo logros siguen anotándose en su carrera musical, en un plano personal hay aspectos que anhela. “Siento que me falta buscar la manera de sacar un poco más de tiempo y compartir con mi familia, y disfrutar un poco más en la vida. A veces paso tanto tiempo trabajando que no me doy cuenta y digo ‘se me están pasando los años’”, manifestó pensativo. “Siento que estoy en un punto en mi carrera que ya creo que debo crear un balance entre lo que es el trabajo y lo que es mi vida personal y mi tiempo para compartir”.

Anhela más que cantar

Apoyar nuevos talentos está en sus planes profesionales. “Acabo de firmar a un artista que no lo he dado a luz pública, pero sí está firmado bajo el sello de Brytiago. Quiero impulsar artistas, quiero impulsar productores nuevos, porque siento que Puerto Rico es una cuna de mucho talento, y el mundo entero, pero en Puerto Rico hay muchísimo talento, y lamento el talento que se pierde, gente talentosa por no tener la oportunidad de quién le tienda la mano”.