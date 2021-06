La música le ha traído diversos logros, y se mantiene como su enfoque principal. Pero al intérprete urbano Brytiago le gusta adentrarse en otras propuestas que contribuyan a fortalecer su interés es seguir desarrollándose en diversos ámbitos.

Uno de esos llamados es el que tiene que ver con la moda, que ha llegado a él sin esperar. Desde su debut en septiembre de 2019 en la Semana de la Moda de Nueva York (NYFW), cuando desfiló en la pasarela de Andy Hilfiger y la marca Artistix, por Greg Polisseni, los acercamientos han seguido tocando a su puerta.

“Son oportunidades que se me han dado en el curso de mi carrera, y estoy tratando de hacer algo diferente que me gusta, descansando un poco también de lo que es la música. La moda siempre me atrae y me encanta estar todo el tiempo chequeando qué está de moda nuevo”, reveló a Primera Hora el responsable de éxitos como Asesina y Borracho.

Una de las experiencias recientes se dio por parte de la línea de ropa boohooMAN con una colección de 10 looks que lanzó en abril con una paleta de colores llamativos.

“Se me dio la oportunidad de hacer mi colección en una colaboración con ellos, con ciertos estilos de ropa de verano, pantalones cortos, camisas, estilos que me identifican. Estoy contento porque fue un éxito”, dijo sobre el proyecto cuya campaña se filmó en la playa del Escambrón y en las calles del Viejo San Juan.

El intérprete urbano reveló que antes de la colaboración había vestido algunas de las piezas que le enviaba la compañía.

“Ellos subían fotos mías a su página y veían que las fotos cogían muchos comentarios. Mantuvimos ese contacto hasta que me hicieron el acercamiento. Ellos son de Londres y logramos viajar al equipo completo a Puerto Rico para estructurar lo que es la línea de lo que queríamos hacer”, dijo sobre la empresa que también tiene oficina en Los Ángeles, California.

“La mercancía se fue sold out en pocos días”, celebró con orgullo Bryan Rafael Cancel Santiago. “Lo curioso es que mi público mayoritario, obviamente, es de Latinoamérica, Puerto Rico, República Dominicana, y ellos no hacían envío a estos lugares, así que la mercancía se fue sold out en Estados Unidos y Europa, que tengo mucho fanático también”.

Como resultado del acuerdo, nuevas propuestas para evaluar están en agenda.

“Salieron otros acercamientos muy grandes. Estoy superemocionado. No hay nada confirmado todavía. Ya se habló y se va a hacer una reunión en junio con otra colección con otra línea bastante reconocida”.

Con la “Diva del Bronx”

Orgánico fue el álbum que lanzó el año pasado con éxitos como Te fallé y Cositas. Pero desde finales de 2020 y en lo que va del 2021 ha trabajado en colaboraciones con Jay Wheeler (Desnudarte), con la exponente urbana VF7 (De mí para ti), y en el junte con Alex Garg Lyanno, Noriel, Izaak y Alex Rose para el sencillo Inocentes. Pero a la par, ha dedicado tiempo para temas de una próxima producción discográfica.

“Estoy haciendo videos. Tengo mucha música que va a salir en los próximos meses, muchas colaboraciones. Estoy preparando mi nuevo álbum con algunos seis, siete temas que van a salir. Estamos esperando unos ajustes que se están haciendo en uno de los videos para salir ahora con música, nueva imagen ahora en junio, julio, agosto, septiembre, y ya finales de año tenemos una sorpresita”, expuso, y adelantó algunos de los invitados para sus temas.

“Tengo a colaboraciones con French Montana. Tengo colaboraciones con Akon”, reveló sobre los reconocidos raperos.

Pero dentro de sus logros, uno de los que también lo tiene celebrando es su participación en un sencillo para Jennifer López.

“Tengo tema con JLo”, adelantó. “Saldrá en su próximo álbum, según tengo entendido. No sé si sale a mitad de este año o a finales”, se limitó a revelar sobre la colaboración con la “Diva del Bronx”. “Tengo muchas cosas buenas que están pasando”, afirmó con ilusión. “Desnudarte sumó casi 150 millones de reproducciones (en las diversas plataformas digitales). Tengo una gente ansiosa preguntándome cuándo voy a soltar. He estado ocupado con lo de la moda, pero nos mantenemos trabajando. Uno no se puede recostar. En esto de la música uno se tiene que mantener activo con contenido”, reiteró, y repasó que en su agenda sigue presente el interés por encaminar la producción de nuevos artistas urbanos.

“Pienso que la generación de exponentes está en un momento muy importante, voces nuevas, caras nuevas, muchos artistas nuevos surgiendo. Hay mucho talento. Me gusta mantenerme al tanto de lo que está pasando y colaborar con los artistas que están creciendo”, dijo. “Tenemos un equipo de productores y artistas que estamos trabajando”, resaltó el artista natural de Carolina, quien reveló disfrutar de un momento pleno en su vida.

“Gracias a Dios tengo muchas bendiciones. Ahora mismo en mi vida personal no me puedo quejar. Sumamente bendecido. Tengo a mi familia con salud”, valoró, y respondió que en asuntos de pareja también disfruta de una etapa armoniosa. “Estoy tranquilo”, mencionó sin querer compartir más detalles.