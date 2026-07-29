NUEVA YORK (AP) — El grupo estrella del K-pop BTS ha anunciado que no presentará sus canciones para su consideración en la próxima edición de los Premios Grammy de 2027.

Los siete miembros de BTS —RM, Suga, j-hope, Jimin, V, Jung Kook y Jin— publicaron el miércoles el mismo comunicado.

«Esperamos que nuestra música se escuche y se aprecie tal y como es, sin que se hagan distinciones por región o idioma», decía el mensaje conjunto. «Damos las gracias a Army y a todos los que siempre nos han apoyado».

El anuncio del miércoles se produjo poco más de un mes después de que la Academia de la Grabación anunciara cinco nuevas categorías de los Grammy, entre las que se incluye la de «Mejor interpretación de música pop asiática», destinada a rendir homenaje a los lanzamientos de K-pop, J-pop, C-pop y otros géneros.

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Algunos seguidores consideraron que la nueva categoría suponía una barrera de carácter racial para los artistas asiáticos.

Un portavoz de BTS no hizo ningún comentario adicional.

BTS nunca ha ganado un Grammy, aunque ha sido nominado en cinco ocasiones: tres veces en la categoría de «Mejor interpretación pop de un dúo o grupo», así como en «Álbum del año» (por sus colaboraciones en «Music of the Spheres» de Coldplay) y en «Mejor vídeo musical» por «Yet to Come».

De hecho, ningún artista de K-pop había ganado nunca un Grammy antes de este año, cuando «Golden», de la película de animación de Netflix «KPop Demon Hunters», se llevó a casa el premio a la mejor canción para medios audiovisuales. Esto puso el broche de oro a una noche de gran repercusión para el K-pop en los Grammy, una institución en la que este género ha estado infravalorado durante mucho tiempo a pesar de su enorme número de seguidores a nivel internacional.

En marzo, BTS regresó tras una pausa musical de casi cuatro años. «ARIRANG», el quinto álbum de estudio del septeto, compuesto por 14 temas y aclamado por la crítica, sirvió tanto para presentar de nuevo al grupo tras haber cumplido sus miembros el servicio militar obligatorio en Corea del Sur como para recordar de forma contundente su posición en lo más alto de la actualidad de la cultura popular.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.