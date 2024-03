Tres noches de buena música. Eso promete la nueva edición del Puerto Rico JazzFest, que volverá a celebrarse por todo lo alto en el Anfiteatro Tito Puente del 17 al 19 de mayo.

El evento multitudinario, que se festejará por trigésima tercera ocasión, contará con artistas veteranos y emergentes del género musical, al tiempo que honrará la carrera del virtuoso flautista mayagüezano Néstor Torres.

Pedro Zorrilla, principal oficial ejecutivo de GFR Media -empresa matriz de la firma coproductora del evento, eMotions- sostuvo que este festival se integra al extenso calendario de actividades que se llevarán a cabo este verano como parte del proyecto Junte Boricua, que busca atraer al país a 50 mil puertorriqueños para festejar lo que nos une como pueblo. Zorrilla manifestó en una conferencia de prensa en el San Juan Marriott Hotel and Stellaris Casino que este proyecto, que se producirá en colaboración con la empresa Bisonte, representará parte de las contribuciones artísticas que han puesto a la Isla en el ojo mundial.

“Nuestros músicos son el ejemplo de la exportación de los empresarios puertorriqueños al mundo, y ejemplo que todos los otros profesionales del país deberían seguir. Gracias por darnos esta oportunidad, va a ser un tremendo festival y va a ser un tremendo junte boricua”, expresó el ejecutivo.

Por otro lado, Luis Álvarez Fiol, productor del Puerto Rico JazzFest desde 1991, manifestó que el regreso del evento multitudinario al anfiteatro en Hato Rey representa la analogía de “volver a las raíces, volver al principio, volver a lo que nos vio nacer”.

“Regresar al anfiteatro es validar lo que es el Puerto Rico JazzFest y me parece que es causalidad, no casualidad, que lo estemos haciendo de la mano del Junte Boricua, porque volver a la esencia de lo que somos nosotros es fundamental”, sostuvo.

Entre las figuras que se presentarán en la esperada cita jazzística se encuentran David Rivera y su Bámbula, como apertura; el pianista cubano Harold López-Nussa, el saxofonista puertorriqueño David Sánchez y la cantante cubana Daymé Arocena el sábado; Néstor Torres, que conmemorará sus más de 40 años de trayectoria junto a colegas y amigos y el trombonista William Cepeda, quien cerrará el festival celebrando 30 años del jazz “big band” afropuertorriqueño.

Rivera, egresado del Berklee College of Music en Boston, Massachusetts, expresó el orgullo de presentar su propuesta musical precisamente en el espacio donde dio inicio su carrera como artista.

“Esta es la tarima que empezó todo para mí. Yo iba a las clases de Berklee en Puerto Rico y la última semana de clases culminaba en el Festival. Recibí una beca de Berklee en 2004 y me quedé en Boston hasta el 2018, y ahora estoy aquí. Estoy bien contento de compartir la tarima con todo el mundo que va a ser parte del evento”, indicó.

Mientras que Arocena sostuvo sentirse afortunada de tener el espacio de presentarse en la Isla del Encanto junto con López-Nussa y Sánchez, después de dos años de vivir en la Isla, y formar parte de la representación femenina que hace falta en la industria del jazz.

“Pienso que va a ser una oportunidad para que el público jazzístico puertorriqueño me conozca y también se le dé más a las mujeres cantantes dentro del género, que tiende a ser bastante machoide, y bastante exclusivo para con los cantantes y muy presente para los instrumentistas. Así que va a ser un gran momento y espero que esto ayude a cambiar y evolucionar la historia del Festival”, manifestó la cantautora.

Torres, por su parte, indicó que su repertorio en el Puerto Rico JazzFest representará su historia a lo largo de la industria musical, desde que lanzó su primera producción “Colombia en Charanga” en 1978 hasta hoy día, cuando sacó “Dominican Suite”, en la que sigue explorando fusiones de diversos subgéneros del jazz.

“Vamos a tener una amalgama de sonidos y estilos a través de los años, estoy orgulloso de eso. Vamos a llevar una historia bien especial a través de la música, que no es solo la historia de nuestros autores, pero es la historia de la música, la historia de Puerto Rico, todo esto es el componente de uno como individuo”, indicó.

Cepeda, por su lado, expresó que su futuro espectáculo representa un sueño hecho realidad, dado que tendrá la oportunidad de demostrar que los músicos pueden desenvolverse haciendo arte autóctono.

“Las oportunidades que he tenido en mi desarrollo han sido por este festival; muchos experimentos y locuras que me dan se han podido realizar por este festival”, sostuvo. “No solo con el dinero uno se satisface. Con el arte también. Es parte de ser alguien y aportar a las nuevas generaciones, a los jóvenes que vienen por ahí y los músicos, que sepan que tenemos una cultura con unas riquezas, donde podemos hacer música que no sea de otro sitio para lograr lo que queremos hacer”, indico.

El festival también contará con las presentaciones del pianista jamaiquino Monty Alexander, que cumplirá 80 años; el conjunto de Puerto Rico en Berklee, que nace de la iniciativa “May Music Happen”; y Giovanni Hidalgo y Atlanti West.

Los boletos del Puerto Rico JazzFest estarán disponibles a partir del lunes en PRTicket.